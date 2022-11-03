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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Штурм
Мидтьюлланд - Штурм: обзор матча 03 ноября 2022
Мидтьюлланд
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Штурм
15'
А. Дрейер
72'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Штурм
Желтая карточка
К. Ольссон
90'
+4
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Святченко
89'
88'
Желтая карточка
Э. Эмега
Желтая карточка
Э. Святченко
88'
80'
Замена
А. Боркович
️️️️
Д. Аффенгрубер
80'
Замена
М. Саркария
️️️️
О. Китеишвили
74'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Айети
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Г. Исаксен
72'
Замена
В. Андреасен
️️️️
Э. Чилуфья
66'
Замена
О. Серенсен
️️️️
Эвандер
66'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
66'
56'
Желтая карточка
Д. Шнегг
47'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
46'
Замена
Э. Эмега
️️️️
В. Бевинг
33'
Желтая карточка
А. Данте
30'
Желтая карточка
О. Китеишвили
Желтая карточка
Эвандер
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Г. Исаксен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Сори Каба
ЦФ
Штурм
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-1-3-2
1
Лоссль
2
Андерссон
29
Паулиньо
28
Святченко
3
Дальсгаард
32
Мартинес
8
Ольссон
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
14
Чилуфья
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
14
Хорват
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Бевинг
9
Айети
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
28
Святченко
18
Жуниньо
18
Жуниньо
28
Святченко
10
Эвандер
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Эвандер
14
Чилуфья
17
Андреасен
17
Андреасен
14
Чилуфья
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
22
Аффенгрубер
6
Боркович
6
Боркович
22
Аффенгрубер
9
Айети
89
Яншер
89
Яншер
9
Айети
8
Китеишвили
11
Саркария
11
Саркария
8
Китеишвили
11
Бевинг
22
Эмега
22
Эмега
11
Бевинг
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Штурм
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Остались в запасе
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Мидтьюлланд - Штурм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
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