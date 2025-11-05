Введите ваш ник на сайте
«Мидтьюлланд» – «Селтик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.95

05 ноября 2025 10:30
Мидтьюлланд - Селтик
06 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку

6 ноября на «MCH Арене» в Хернинге состоится центральный матч 4-го тура Лиги Европы: лидирующий «Мидтьюлланд» примет «Селтик». Хозяева идут без потерь, демонстрируя лучшую разницу мячей и результативность в турнире, в то время как гости борются за второе место в группе и нуждаются в очках. Матч обещает стать напряжeнным и результативным.

«Мидтьюлланд»

Датский клуб впечатляет не только лидерством в группе, но и качеством игры. Команда выиграла все три матча в Лиге Европы, забив 8 голов и не пропустив ни одного в двух последних турах. Франкулину Джу находится в фантастической форме – 17 голов в 24 матчах. В целом «Мидтьюлланд» забивает в 11 матчах подряд, включая 3.40 гола в среднем за игру за последние 5 встреч. В обороне команда тоже надeжна – всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей. При этом клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах и уверенно использует фактор домашнего поля.

«Селтик»

Шотландская команда выглядит непредсказуемо. Победа над «Штурмом» в прошлом туре Лиги Европы (2:1) позволила улучшить положение в таблице, но оборона по-прежнему нестабильна – 7 пропущенных мячей за 5 матчей и минимум один пропущенный гол в 6 из 8 последних игр. В атаке «Селтик» надeжен: команда забивает в 4 матчах подряд, в среднем по 2 гола за игру. Беньямин Нюгрен в хорошей форме – 6 голов в 16 матчах, но на выезде «Селтику» предстоит серьeзное испытание против одного из самых организованных коллективов турнира.

Факты о командах

«Мидтьюлланд»

  • Победа в 8 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 3.40 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Самая результативная атака турнира – 8 голов в 3 матчах

«Селтик»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Победа над «Штурмом» в предыдущем туре

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 1
06.11.2025
Селтик
Лига чемпионов, 2 раунд
Мидтьюлланд
2 : 1
28.07.2021
Селтик
Лига чемпионов, 2 раунд
Селтик
1 : 1
20.07.2021
Мидтьюлланд

Прогноз на матч «Мидтьюлланд» – «Селтик»

С учeтом текущей формы команд и статистики, «Мидтьюлланд» выглядит явным фаворитом. Команда уверенно контролирует игру, создаeт моменты и крайне эффективно их реализует. «Селтик» способен навязать борьбу, особенно в атаке, но нестабильная оборона и выездной статус делают задачу очень сложной. Ожидается результативный матч с доминированием хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Мидтьюлланда» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.95
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Селтик Мидтьюлланд
