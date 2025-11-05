6 ноября на «MCH Арене» в Хернинге состоится центральный матч 4-го тура Лиги Европы: лидирующий «Мидтьюлланд» примет «Селтик». Хозяева идут без потерь, демонстрируя лучшую разницу мячей и результативность в турнире, в то время как гости борются за второе место в группе и нуждаются в очках. Матч обещает стать напряжeнным и результативным.

«Мидтьюлланд»

Датский клуб впечатляет не только лидерством в группе, но и качеством игры. Команда выиграла все три матча в Лиге Европы, забив 8 голов и не пропустив ни одного в двух последних турах. Франкулину Джу находится в фантастической форме – 17 голов в 24 матчах. В целом «Мидтьюлланд» забивает в 11 матчах подряд, включая 3.40 гола в среднем за игру за последние 5 встреч. В обороне команда тоже надeжна – всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей. При этом клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах и уверенно использует фактор домашнего поля.

«Селтик»

Шотландская команда выглядит непредсказуемо. Победа над «Штурмом» в прошлом туре Лиги Европы (2:1) позволила улучшить положение в таблице, но оборона по-прежнему нестабильна – 7 пропущенных мячей за 5 матчей и минимум один пропущенный гол в 6 из 8 последних игр. В атаке «Селтик» надeжен: команда забивает в 4 матчах подряд, в среднем по 2 гола за игру. Беньямин Нюгрен в хорошей форме – 6 голов в 16 матчах, но на выезде «Селтику» предстоит серьeзное испытание против одного из самых организованных коллективов турнира.

Факты о командах

«Мидтьюлланд»

Победа в 8 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 3.40 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Самая результативная атака турнира – 8 голов в 3 матчах

«Селтик»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 2.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Победа над «Штурмом» в предыдущем туре

Прогноз на матч «Мидтьюлланд» – «Селтик»

С учeтом текущей формы команд и статистики, «Мидтьюлланд» выглядит явным фаворитом. Команда уверенно контролирует игру, создаeт моменты и крайне эффективно их реализует. «Селтик» способен навязать борьбу, особенно в атаке, но нестабильная оборона и выездной статус делают задачу очень сложной. Ожидается результативный матч с доминированием хозяев.

Рекомендованные ставки: