Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Мидтьюлланд
Селтик - Мидтьюлланд: обзор матча 20 июля 2021
Селтик
20.07.2021, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
39'
Л. Абада
66'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Селтик - Мидтьюлланд
88'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Паулиньо
87'
Замена
М. Хансен
️️️️
Ж. Брумадо
82'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Р. Онидика
81'
Желтая карточка
Р. Онидика
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Тернбулл
78'
Замена
А. Айети
️️️️
О. Эдуард
77'
72'
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Андерсон
66'
ГОЛ! 1:1!
Эвандер
56'
Вторая желтая
А. Дрейер
44'
Желтая карточка
А. Дрейер
Вторая желтая
Н. Биттон
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абада
39'
Желтая карточка
Н. Биттон
38'
26'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Лиел Абада
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Конор Азар
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Виктор Торп
ЦФ
9
Мадс Хансен
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Баркас
32
Тэйлор
23
Уэлш
56
Ролстон
55
Биттон
14
Тернбулл
19
Соро
42
МакГрегор
10
Кристи
11
Абада
29
Эдуард
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
29
Паулиньо
28
Святченко
3
Хег
25
Онидика
23
Андерсон
10
Эвандер
77
Систо
10
Дрейер
74
Брумадо
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Рогич
14
Тернбулл
29
Эдуард
9
Айети
9
Айети
29
Эдуард
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Андерссон
29
Паулиньо
23
Андерсон
11
Мабиль
11
Мабиль
23
Андерсон
25
Онидика
24
Мадсен
24
Мадсен
25
Онидика
74
Брумадо
9
Хансен
9
Хансен
74
Брумадо
Остались в запасе
Селтик
Мидтьюлланд
49
Джеймс Форрест
ПВ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Конор Азар
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Конор Азар
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Селтик - Мидтьюлланд
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Мидтьюлланд
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+