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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - Селтик
Мидтьюлланд - Селтик: обзор матча 28 июля 2021
Мидтьюлланд
28.07.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Селтик
61'
А. Мабиль
94'
Р. Онидика
48'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидтьюлланд - Селтик
Желтая карточка
П. Систо
115'
Замена
Р. Николайсен
️️️️
Жуниньо
113'
108'
Желтая карточка
А. Айети
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
106'
106'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Тернбулл
98'
Замена
Т. Рогич
️️️️
И. Соро
ГОЛ! 2:1!
Р. Онидика
Пас отдал
М. Хансен
94'
93'
Желтая карточка
О. Эдуард
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
89'
Замена
М. Хансен
️️️️
Ж. Брумадо
77'
76'
Желтая карточка
И. Соро
Желтая карточка
Ж. Брумадо
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Мабиль
Пас отдал
П. Систо
61'
Замена
Р. Онидика
️️️️
Шарлес
59'
59'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
Желтая карточка
Эвандер
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. МакГрегор
21'
Желтая карточка
С. Уэлш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
18
Жуниньо
ЦФ
35
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Лиел Абада
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-3
1
Лоссль
2
Андерссон
28
Святченко
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
10
Эвандер
11
Мабиль
77
Систо
35
Шарлес
18
Жуниньо
74
Брумадо
3-3-2-2
19
Бэйн
56
Ролстон
23
Уэлш
32
Тэйлор
14
Тернбулл
19
Соро
42
МакГрегор
11
Абада
10
Кристи
47
Маррей
29
Эдуард
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
18
Жуниньо
2
Николайсен
2
Николайсен
18
Жуниньо
35
Шарлес
25
Онидика
25
Онидика
35
Шарлес
74
Брумадо
9
Хансен
9
Хансен
74
Брумадо
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
19
Соро
7
Рогич
7
Рогич
19
Соро
14
Тернбулл
9
Айети
9
Айети
14
Тернбулл
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Селтик
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Мидтьюлланд - Селтик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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