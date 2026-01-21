22 января на стадионе «Бранн» в Бергене состоится матч 7-го тура Лиги Европы, в котором норвежский «Бранн» примет датский «Мидтьюлланд». Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за выход в плей-офф, тогда как гости уже находятся в верхней части таблицы, но нуждаются в очках для закрепления позиций.

«Бранн»

Норвежский клуб проводит непростой отрезок в еврокубке. Разгромное поражение от «Фенербахче» со счетом 0:4 наглядно показало проблемы в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила девять мячей, а серия без побед в Лиге Европы достигла трех встреч. При этом «Бранн» нельзя назвать беззубым в атаке: команда забивает в среднем более одного гола за игру, а Сайвар Магнуссон отличился четырьмя мячами в пяти матчах турнира. Однако регулярные ошибки в защите серьезно осложняют борьбу за результат.

«Мидтьюлланд»

Датчане выглядят куда стабильнее по турнирным показателям. Победа над «Генком» позволила им подняться на второе место, а серия матчей с забитыми голами в Лиге Европы насчитывает уже восемь встреч. Франкулину Джу остается ключевой фигурой в атаке, регулярно создавая угрозу у ворот соперников. В то же время выездная форма «Мидтьюлланда» неидеальна: команда не побеждает в пяти гостевых матчах подряд и также допускает немало ошибок в обороне.

Факты о командах

«Бранн»

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем 1.20 забитых и 1.80 пропущенных мяча за игру

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы

«Мидтьюлланд»

Забивает в 23 матчах подряд

В среднем 1.80 забитых и 1.80 пропущенных мяча за игру

2-е место в турнирной таблице после 6 туров

Прогноз на матч «Бранн» – «Мидтьюлланд»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и проблем в обороне матч обещает получиться результативным. «Мидтьюлланд» выглядит предпочтительнее по классу и стабильности, однако фактор домашнего поля позволяет «Бранну» рассчитывать на забитый мяч. Оптимальной стратегией выглядят ставки, связанные с голами и осторожной поддержкой гостей.

