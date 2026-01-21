Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бранн» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 22 января с коэффициентом 1.7

21 января 2026 8:02
Бранн - Мидтьюлланд
22 янв. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

22 января на стадионе «Бранн» в Бергене состоится матч 7-го тура Лиги Европы, в котором норвежский «Бранн» примет датский «Мидтьюлланд». Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за выход в плей-офф, тогда как гости уже находятся в верхней части таблицы, но нуждаются в очках для закрепления позиций.

«Бранн»

Норвежский клуб проводит непростой отрезок в еврокубке. Разгромное поражение от «Фенербахче» со счетом 0:4 наглядно показало проблемы в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила девять мячей, а серия без побед в Лиге Европы достигла трех встреч. При этом «Бранн» нельзя назвать беззубым в атаке: команда забивает в среднем более одного гола за игру, а Сайвар Магнуссон отличился четырьмя мячами в пяти матчах турнира. Однако регулярные ошибки в защите серьезно осложняют борьбу за результат.

«Мидтьюлланд»

Датчане выглядят куда стабильнее по турнирным показателям. Победа над «Генком» позволила им подняться на второе место, а серия матчей с забитыми голами в Лиге Европы насчитывает уже восемь встреч. Франкулину Джу остается ключевой фигурой в атаке, регулярно создавая угрозу у ворот соперников. В то же время выездная форма «Мидтьюлланда» неидеальна: команда не побеждает в пяти гостевых матчах подряд и также допускает немало ошибок в обороне.

Факты о командах

«Бранн»

  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.20 забитых и 1.80 пропущенных мяча за игру
  • Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы

«Мидтьюлланд»

  • Забивает в 23 матчах подряд
  • В среднем 1.80 забитых и 1.80 пропущенных мяча за игру
  • 2-е место в турнирной таблице после 6 туров

Прогноз на матч «Бранн» – «Мидтьюлланд»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и проблем в обороне матч обещает получиться результативным. «Мидтьюлланд» выглядит предпочтительнее по классу и стабильности, однако фактор домашнего поля позволяет «Бранну» рассчитывать на забитый мяч. Оптимальной стратегией выглядят ставки, связанные с голами и осторожной поддержкой гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.7
  • Мидтьюлланд не проиграет – коэффициент 1.55

1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Мидтьюлланд Бранн
Другие прогнозы
21.01.2026
20:30
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак - Аль-Наср
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21.01.2026
20:45
2.25
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах - Айнтрахт
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
21.01.2026
20:45
2.35
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай - Атлетико
Тотал меньше 2.5
21.01.2026
23:00
1.83
Лига чемпионов, 7 тур
Ювентус - Бенфика
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 7 тур
Ньюкасл - ПСВ
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.95
Лига чемпионов, 7 тур
Марсель - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 