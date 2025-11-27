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  • «Рома» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Рома» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Рома
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
7' Н. Эль-Айнауи 83' С. Эль-Шаарави
86' Паулиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
24
Дарио Осорио
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
87
Гиларди
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
21
Эль-Айнауи
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
21
Дибала
3-3-2-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
19
8
Биллинг
41
Гогорза
9
Франкулину
2
Челик
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
17
Бэйли
17
Бэйли
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
17
Андреасен
17
Андреасен
21
Кастильо
9
Франкулину
58
Симсир
58
Симсир
9
Франкулину
41
Гогорза
24
Осорио
24
Осорио
41
Гогорза
19
74
Брумадо
74
Брумадо
19
Остались в запасе
Рома
Мидтьюлланд
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Рома - Мидтьюлланд
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
20
Офсайды
2
2
Количество передач
450
374
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Мидтьюлланда», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Мидтьюлланд»

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Рома
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