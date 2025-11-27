27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
87
Гиларди
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
21
Эль-Айнауи
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
21
Дибала
3-3-2-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
19
8
Биллинг
41
Гогорза
9
Франкулину
2
Челик
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
17
Бэйли
17
Бэйли
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
17
Андреасен
17
Андреасен
21
Кастильо
9
Франкулину
58
Симсир
58
Симсир
9
Франкулину
41
Гогорза
24
Осорио
24
Осорио
41
Гогорза
19
74
Брумадо
74
Брумадо
19
Остались в запасе
Рома
Мидтьюлланд
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Рома - Мидтьюлланд
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
20
Офсайды
2
2
Количество передач
450
374
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Мидтьюлланда», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Мидтьюлланд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»