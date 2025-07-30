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«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62

30 июля 2025 20:00
Хиберниан - Мидтьюлланд
31 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 раунд
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1.62
Обе забьют
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31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени состоится матч второго

квалификационного раунда Лиги Европы. Шотландский «Хиберниан» попробует пройти гостей из Дании – «Мидтьюлланд». Первый поединок завершился ничейным исходом – 1:1.

«Хиберниан»

«Хиберниан» подходит к матчу после летней паузы, так как чемпионат Шотландии ещe не стартовал. В первом матче шотландцы показали характер, забив ранний гол на 7-й минуте и сумев удержать ничью, несмотря на давление «Мидтьюлланда» во втором тайме. Однако предсезонные товарищеские игры (преимущественно против английских команд) «Хиберниана» не внушают оптимизма: команда выиграла лишь один из пяти матчей, при этом пропустив 12 голов.

Дома на стадионе «Истер Роуд» шотландцы традиционно играют увереннее и «Хибс» очень рассчитывают на то, что фактор своего поля сыграет решающую роль в противостоянии с «Мидтьюлландом».

Последние три игры:

  • Мидтьюллан – Хиберниан 1:1
  • Хиберниан – Болтон 0:2
  • Борнмут – Хиберниан 2:1

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд», наоборот, уже начал сезон в чемпионате Дании, сыграв вничью с «Оденсе» (3:3) перед первым матчем с «Хибернианом». Датчане показали мощную атаку, но защита вызывает вопросы – в двух официальных играх они пропустили четыре гола.

Последние три игры:

  • Мидтьюлланд – Сеннерйюск 6:2
  • Мидтьюлланд – Хиберниан 1:1
  • Мидтьюлланд – Оденсе 3:3

Очные встречи:

Как не тяжело догадаться, до недавних пор пути команд не пересекались ни разу, причем, даже в товарищеских матчах.

Прогноз на матч «Хиберниан» – «Мидтьюлланд»

Мы ждем очень упорной борьбы, как в и первом матче. Датчане умеют лучше контролировать мяч, однако «Хибс» опасны на стандартных положениях (нормальное явление на британских командах). Ждем обмена голами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.62. Прогноз на точный счет – 1:2.

1.62
Обе забьют
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Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Мидтьюлланд Хиберниан
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