7 августа в Норвегии состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Фредрикстадом» и датским «Мидтьюлландом». Хозяева только недавно вернулись в элиту норвежского футбола, а теперь получают шанс испытать себя в еврокубке против одного из лидеров Дании. Матч станет серьeзным тестом для обороны норвежцев, учитывая атакующую мощь соперника.

«Фредрикстад»

«Фредрикстад» выступает в Элитсерии, где чередует удачные и неудачные результаты. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, однако это не говорит о надeжности – в 11 из 13 последних игр клуб пропускал. За последние 5 встреч коллектив отличился 8 раз, при этом пропустив 6 мячей. Особенно впечатлила победа над «Мольде» со счeтом 4:2, где команда показала яркий атакующий футбол. Однако в более сдержанных матчах против «Буде-Глимт» и «Тромсе» не удалось забить ни одного гола, что говорит о трудностях с реализацией моментов в матчах против организованных команд.

«Мидтьюлланд»

Датский клуб демонстрирует стабильную и атакующую игру. Команда не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах и забивает в 16 из 18 предыдущих встреч. В последних 5 матчах «Мидтьюлланд» забил 12 голов (в среднем 2.40 за игру), что делает их одним из самых результативных клубов квалификации. При этом команда регулярно пропускает – 7 мячей за тот же период, включая три от «Оденсе» в Суперлиге. В матче против «Хиберниана» датчане показали зрелость: ничья дома и победа 2:1 в гостях позволили пройти дальше. Несмотря на атакующую мощь, «Мидтьюлланд» не лишeн уязвимостей в обороне, особенно на выезде.

Факты о командах

«Фредрикстад»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.60 гола за игру, 1.20 – пропущено

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Победа над «Мольде» со счeтом 4:2

Нулевая ничья с «Тромсе» в последнем туре

«Мидтьюлланд»

Не проигрывает в 13 матчах подряд

Забивает в 16 из 18 последних матчей

В 5 последних играх: 12 голов, 7 пропущено

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Победа 2:1 над «Хибернианом» в гостях в прошлом раунде

Прогноз на матч

Команды подходят к матчу с разной динамикой: «Мидтьюлланд» – фаворит по составу и опыту, но «Фредрикстад» способен удивлять дома. Оба коллектива склонны к атакующей игре и допускают ошибки в обороне. «Мидтьюлланд», скорее всего, заберeт инициативу, но и хозяева постараются воспользоваться нестабильностью датчан в защите. Ставить на чистый исход рискованно, но игра выглядит перспективной для ставки на голы. Также есть ценность в варианте с победой гостей.

Рекомендованные ставки