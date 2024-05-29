Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон намерен вернуться в футбол после выздоровления от редкой болезни мозга

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Ольссон хочет возобновить игровую карьеру после выздоровления от редкого заболевания сосудов головного мозга, приведшего к образованию тромбов.

В феврале 28-летний хавбек потерял сознание и был госпитализирован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание он пришел только через три недели.

«Я чувствую себя прекрасно. Я снова смогу играть в футбол», – сказал Ольссон.

По словам Ольссона, он ничего не помнит о болезни: «Я фактически умирал три недели. Я был без сознания и ничего не помню».