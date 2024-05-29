Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон намерен вернуться в футбол после выздоровления от редкой болезни мозга

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Ольссон хочет возобновить игровую карьеру после выздоровления от редкого заболевания сосудов головного мозга, приведшего к образованию тромбов.
В феврале 28-летний хавбек потерял сознание и был госпитализирован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание он пришел только через три недели.
«Я чувствую себя прекрасно. Я снова смогу играть в футбол», – сказал Ольссон.
По словам Ольссона, он ничего не помнит о болезни: «Я фактически умирал три недели. Я был без сознания и ничего не помню».
- Игроку еще предстоит реабилитация. Пока он может совершать легкие пробежки и заниматься с мячом.
- Ольссон в 2019–2021 годах выступал за «Краснодар», в составе которого провел 80 матчей и забил 4 гола. С 2022-го полузащитник играет за «Мидтьюлланд».
- В сборной Швеции он провел 47 матчей.
Источник: Aftonbladet