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  • Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон намерен вернуться в футбол после выздоровления от редкой болезни мозга

Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон намерен вернуться в футбол после выздоровления от редкой болезни мозга

29 мая 2024, 11:30
1

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Ольссон хочет возобновить игровую карьеру после выздоровления от редкого заболевания сосудов головного мозга, приведшего к образованию тромбов.

В феврале 28-летний хавбек потерял сознание и был госпитализирован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание он пришел только через три недели.

«Я чувствую себя прекрасно. Я снова смогу играть в футбол», – сказал Ольссон.

По словам Ольссона, он ничего не помнит о болезни: «Я фактически умирал три недели. Я был без сознания и ничего не помню».

  • Игроку еще предстоит реабилитация. Пока он может совершать легкие пробежки и заниматься с мячом.
  • Ольссон в 2019–2021 годах выступал за «Краснодар», в составе которого провел 80 матчей и забил 4 гола. С 2022-го полузащитник играет за «Мидтьюлланд».
  • В сборной Швеции он провел 47 матчей.

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Источник: Aftonbladet
Дания. Суперлига Мидтьюлланд Краснодар Швеция Ольссон Кристоффер
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k611
1716975044
Здоровья игроку!
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