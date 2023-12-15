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    Дания. Суперлига - результаты

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    Команда:
    Тур/Стадия:
    Дания. Суперлига (2023/2024), 17 тур
    4 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 5:1 Виборг
    3 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:2 Орхус
    3 декабря, воскресенье 18:00 Брондбю 4:0 Видовре
    3 декабря, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:0 Силькеборг
    3 декабря, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Нордшелланд
    1 декабря, пятница 21:00 Рандерс 0:0 Вайле
    Дания. Суперлига (2023/2024), 16 тур
    27 ноября, понедельник 21:00 Силькеборг 1:4 Мидтьюлланд
    26 ноября, воскресенье 20:00 Люнгбю 3:3 Брондбю
    26 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:1 Оденсе
    26 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:0 Орхус
    25 ноября, суббота 21:00 Виборг 2:1 Копенгаген
    24 ноября, пятница 21:00 Видовре 1:1 Вайле
    Дания. Суперлига (2023/2024), 15 тур
    12 ноября, воскресенье 22:00 Орхус 2:0 Виборг
    12 ноября, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Видовре
    12 ноября, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 2:0 Нордшелланд
    12 ноября, воскресенье 16:00 Вайле 1:0 Люнгбю
    12 ноября, воскресенье 14:00 Копенгаген 0:0 Брондбю
    10 ноября, пятница 21:00 Силькеборг 1:1 Рандерс
    Дания. Суперлига (2023/2024), 14 тур
    6 ноября, понедельник 21:00 Брондбю 1:1 Орхус
    5 ноября, воскресенье 20:00 Видовре 1:4 Мидтьюлланд
    5 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 2:4 Копенгаген
    5 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 1:0 Вайле
    5 ноября, воскресенье 16:00 Виборг 2:1 Силькеборг
    4 ноября, суббота 18:30 Люнгбю 2:2 Оденсе
    Дания. Суперлига (2023/2024), 13 тур
    30 октября, понедельник 21:00 Орхус 2:1 Рандерс
    29 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Нордшелланд
    29 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:0 Оденсе
    29 октября, воскресенье 16:00 Вайле 1:1 Виборг
    28 октября, суббота 18:00 Копенгаген 4:0 Видовре
    27 октября, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
    Дания. Суперлига (2023/2024), 12 тур
    23 октября, понедельник 20:00 Оденсе 1:2 Мидтьюлланд
    22 октября, воскресенье 19:00 Рандерс 2:2 Брондбю
    22 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:2 Нордшелланд
    22 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Орхус
    21 октября, суббота 18:00 Копенгаген 2:1 Вайле
    20 октября, пятница 20:00 Видовре 1:2 Силькеборг
    Дания. Суперлига (2023/2024), 11 тур
    8 октября, воскресенье 21:00 Орхус 1:1 Копенгаген
    8 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
    8 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 1:0 Виборг
    8 октября, воскресенье 15:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
    8 октября, воскресенье 15:00 Вайле 3:1 Видовре
    6 октября, пятница 20:00 Силькеборг 5:0 Люнгбю
    Дания. Суперлига (2023/2024), 10 тур
    2 октября, понедельник 20:00 Оденсе 1:2 Люнгбю
    1 октября, воскресенье 19:00 Виборг 2:1 Орхус
    1 октября, воскресенье 17:00 Видовре 0:3 Брондбю
    1 октября, воскресенье 15:00 Рандерс 1:0 Силькеборг
    1 октября, воскресенье 15:00 Вайле 0:0 Нордшелланд
    30 сентября, суббота 16:00 Копенгаген 0:2 Мидтьюлланд
    Дания. Суперлига (2023/2024), 9 тур
    25 сентября, понедельник 20:00 Нордшелланд 0:0 Видовре
    24 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Оденсе
    24 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Орхус
    24 сентября, воскресенье 15:00 Брондбю 2:3 Копенгаген
    24 сентября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:0 Виборг
    22 сентября, пятница 20:00 Люнгбю 1:1 Вайле
    Дания. Суперлига (2023/2024), 8 тур
    18 сентября, понедельник 20:00 Оденсе 0:3 Силькеборг
    17 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 0:3 Брондбю
    17 сентября, воскресенье 17:00 Видовре 0:1 Люнгбю
    17 сентября, воскресенье 15:00 Вайле 1:2 Рандерс
    16 сентября, суббота 17:00 Нордшелланд 2:2 Копенгаген
    15 сентября, пятница 20:00 Виборг 2:2 Мидтьюлланд
    Дания. Суперлига (2023/2024), 7 тур
    3 сентября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Орхус
    3 сентября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Виборг
    3 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:1 Рандерс
    3 сентября, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:0 Видовре
    3 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:1 Нордшелланд
    1 сентября, пятница 20:00 Оденсе 1:2 Вайле
    Дания. Суперлига (2023/2024), 6 тур
    28 августа, понедельник 20:00 Вайле 0:1 Брондбю
    27 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:0 Мидтьюлланд
    27 августа, воскресенье 17:00 Видовре 1:5 Оденсе
    27 августа, воскресенье 15:00 Орхус 1:0 Люнгбю
    26 августа, суббота 17:00 Копенгаген 1:3 Силькеборг
    25 августа, пятница 19:30 Рандерс 1:0 Виборг
    Дания. Суперлига (2023/2024), 5 тур
    21 августа, понедельник 20:00 Виборг 2:1 Вайле
    20 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Орхус
    20 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
    20 августа, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:0 Рандерс
    20 августа, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:0 Нордшелланд
    18 августа, пятница 20:00 Видовре 0:2 Копенгаген
    Дания. Суперлига (2023/2024), 4 тур
    14 августа, понедельник 20:00 Виборг 0:0 Видовре
    13 августа, воскресенье 19:00 Орхус 2:2 Силькеборг
    13 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 3:0 Люнгбю
    13 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 0:4 Нордшелланд
    13 августа, воскресенье 15:00 Вайле 1:2 Мидтьюлланд
    11 августа, пятница 20:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
    Дания. Суперлига (2023/2024), 3 тур
    7 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:2 Виборг
    6 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:1 Брондбю
    6 августа, воскресенье 17:00 Люнгбю 4:1 Мидтьюлланд
    6 августа, воскресенье 15:00 Видовре 0:2 Орхус
    5 августа, суббота 17:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
    4 августа, пятница 20:00 Силькеборг 2:1 Вайле
    Дания. Суперлига (2023/2024), 2 тур
    31 июля, понедельник 20:00 Орхус 1:3 Нордшелланд
    30 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:2 Оденсе
    30 июля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:2 Видовре
    30 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
    29 июля, суббота 17:00 Вайле 2:3 Копенгаген
    28 июля, пятница 20:00 Виборг 2:2 Люнгбю
    Дания. Суперлига (2023/2024), 1 тур
    24 июля, понедельник 20:00 Нордшелланд 4:1 Виборг
    23 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:2 Брондбю
    23 июля, воскресенье 17:00 Оденсе 2:2 Рандерс
    23 июля, воскресенье 15:00 Орхус 1:0 Вайле
    22 июля, суббота 17:00 Люнгбю 1:2 Копенгаген
    21 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Видовре
    ...Нет завершенных матчей
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