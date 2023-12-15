Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Дания. Суперлига (2023/2024), 17 тур
|4 декабря, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|5:1
|Виборг
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:2
|Орхус
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|4:0
|Видовре
|3 декабря, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:0
|Силькеборг
|3 декабря, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Нордшелланд
|1 декабря, пятница
|21:00
|Рандерс
|0:0
|Вайле
Дания. Суперлига (2023/2024), 16 тур
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|1:4
|Мидтьюлланд
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Люнгбю
|3:3
|Брондбю
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|0:1
|Оденсе
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|0:0
|Орхус
|25 ноября, суббота
|21:00
|Виборг
|2:1
|Копенгаген
|24 ноября, пятница
|21:00
|Видовре
|1:1
|Вайле
Дания. Суперлига (2023/2024), 15 тур
|12 ноября, воскресенье
|22:00
|Орхус
|2:0
|Виборг
|12 ноября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Видовре
|12 ноября, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Нордшелланд
|12 ноября, воскресенье
|16:00
|Вайле
|1:0
|Люнгбю
|12 ноября, воскресенье
|14:00
|Копенгаген
|0:0
|Брондбю
|10 ноября, пятница
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Рандерс
Дания. Суперлига (2023/2024), 14 тур
|6 ноября, понедельник
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Орхус
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Видовре
|1:4
|Мидтьюлланд
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|2:4
|Копенгаген
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|1:0
|Вайле
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Виборг
|2:1
|Силькеборг
|4 ноября, суббота
|18:30
|Люнгбю
|2:2
|Оденсе
Дания. Суперлига (2023/2024), 13 тур
|30 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|2:1
|Рандерс
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Нордшелланд
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:0
|Оденсе
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Вайле
|1:1
|Виборг
|28 октября, суббота
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Видовре
|27 октября, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
Дания. Суперлига (2023/2024), 12 тур
|23 октября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Мидтьюлланд
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:2
|Брондбю
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:2
|Нордшелланд
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Орхус
|21 октября, суббота
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Вайле
|20 октября, пятница
|20:00
|Видовре
|1:2
|Силькеборг
Дания. Суперлига (2023/2024), 11 тур
|8 октября, воскресенье
|21:00
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Рандерс
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:0
|Виборг
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:1
|Оденсе
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Вайле
|3:1
|Видовре
|6 октября, пятница
|20:00
|Силькеборг
|5:0
|Люнгбю
Дания. Суперлига (2023/2024), 10 тур
|2 октября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Люнгбю
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Виборг
|2:1
|Орхус
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Видовре
|0:3
|Брондбю
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|1:0
|Силькеборг
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Вайле
|0:0
|Нордшелланд
|30 сентября, суббота
|16:00
|Копенгаген
|0:2
|Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2023/2024), 9 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|0:0
|Видовре
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Оденсе
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:1
|Орхус
|24 сентября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|2:3
|Копенгаген
|24 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:0
|Виборг
|22 сентября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|1:1
|Вайле
Дания. Суперлига (2023/2024), 8 тур
|18 сентября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|0:3
|Силькеборг
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:3
|Брондбю
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Видовре
|0:1
|Люнгбю
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Вайле
|1:2
|Рандерс
|16 сентября, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|2:2
|Копенгаген
|15 сентября, пятница
|20:00
|Виборг
|2:2
|Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2023/2024), 7 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Орхус
|3 сентября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Виборг
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:1
|Рандерс
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|1:0
|Видовре
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|1 сентября, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Вайле
Дания. Суперлига (2023/2024), 6 тур
|28 августа, понедельник
|20:00
|Вайле
|0:1
|Брондбю
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:0
|Мидтьюлланд
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Видовре
|1:5
|Оденсе
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Орхус
|1:0
|Люнгбю
|26 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:3
|Силькеборг
|25 августа, пятница
|19:30
|Рандерс
|1:0
|Виборг
Дания. Суперлига (2023/2024), 5 тур
|21 августа, понедельник
|20:00
|Виборг
|2:1
|Вайле
|20 августа, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|1:1
|Орхус
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|1:0
|Рандерс
|20 августа, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:0
|Нордшелланд
|18 августа, пятница
|20:00
|Видовре
|0:2
|Копенгаген
Дания. Суперлига (2023/2024), 4 тур
|14 августа, понедельник
|20:00
|Виборг
|0:0
|Видовре
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Силькеборг
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:0
|Люнгбю
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|0:4
|Нордшелланд
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Вайле
|1:2
|Мидтьюлланд
|11 августа, пятница
|20:00
|Копенгаген
|2:1
|Оденсе
Дания. Суперлига (2023/2024), 3 тур
|7 августа, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Виборг
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:1
|Брондбю
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|4:1
|Мидтьюлланд
|6 августа, воскресенье
|15:00
|Видовре
|0:2
|Орхус
|5 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|4:0
|Рандерс
|4 августа, пятница
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Вайле
Дания. Суперлига (2023/2024), 2 тур
|31 июля, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:3
|Нордшелланд
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:2
|Видовре
|30 июля, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Силькеборг
|29 июля, суббота
|17:00
|Вайле
|2:3
|Копенгаген
|28 июля, пятница
|20:00
|Виборг
|2:2
|Люнгбю
Дания. Суперлига (2023/2024), 1 тур
|24 июля, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|4:1
|Виборг
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Брондбю
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|2:2
|Рандерс
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|1:0
|Вайле
|22 июля, суббота
|17:00
|Люнгбю
|1:2
|Копенгаген
|21 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Видовре
Нет завершенных матчей