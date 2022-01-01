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Дания. Суперлига
Футбольные стадионы
Дания. Суперлига 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Паркен
Копенгаген
38 065
2
МКХ Арена
Хернинг
11 809
3
Брондбю
Брондбю
29 000
4
Фарум Парк
Фарум
10 100
5
Люнгбю
Конгес Люнгбю
9 680
6
НРГИ Парк
Орхус
20 220
7
Оденсе
Оденсе
15 790
8
АутоСи Парк
Рандерс
12 000
9
Каса Арена
Хорсенс
10 400
10
Силькеборг
Силькеборг
8 500
11
Виборг Стадион
Виборг
9 566
12
Хадерслев Идретспарк
Сендерийск
10 000
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