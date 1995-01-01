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    Сендерийск - результаты

    Город Сендерийск
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.soenderjyske.dk
    Стадион Хадерслев Идретспарк
    Тренер Ларс Сондергаард
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
    10 тур
    		21 мая, суббота 18:00 Сендерийск 0:2 Виборг
    9 тур
    		15 мая, воскресенье 15:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
    8 тур
    		11 мая, среда 19:00 Сендерийск 1:1 Нордшелланд
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 21:00 Орхус 1:1 Сендерийск
    6 тур
    		1 мая, воскресенье 15:00 Вайле 0:3 Сендерийск
    5 тур
    		22 апреля, пятница 20:00 Сендерийск 0:1 Вайле
    4 тур
    		18 апреля, понедельник 15:00 Сендерийск 2:1 Орхус
    3 тур
    		15 апреля, пятница 19:00 Нордшелланд 2:0 Сендерийск
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:2 Оденсе
    1 тур
    		1 апреля, пятница 20:00 Виборг 2:1 Сендерийск
    Дания. Суперлига (2021/2022)
    22 тур
    		20 марта, воскресенье 16:30 Сендерийск 1:1 Рандерс
    21 тур
    		11 марта, пятница 21:00 Нордшелланд 1:1 Сендерийск
    20 тур
    		6 марта, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:2 Оденсе
    19 тур
    		28 февраля, понедельник 21:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
    18 тур
    		18 февраля, пятница 21:00 Сендерийск 2:3 Орхус
    17 тур
    		28 ноября, воскресенье 16:00 Виборг 1:1 Сендерийск
    16 тур
    		22 ноября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:3 Ольборг
    15 тур
    		7 ноября, воскресенье 16:00 Вайле 3:1 Сендерийск
    14 тур
    		31 октября, воскресенье 22:00 Сендерийск 0:6 Силькеборг
    13 тур
    		24 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Сендерийск
    12 тур
    		17 октября, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
    11 тур
    		3 октября, воскресенье 15:00 Ольборг 4:0 Сендерийск
    10 тур
    		27 сентября, понедельник 20:00 Орхус 1:0 Сендерийск
    9 тур
    		19 сентября, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Брондбю
    8 тур
    		13 сентября, понедельник 20:00 Оденсе 2:1 Сендерийск
    7 тур
    		29 августа, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:2 Виборг
    6 тур
    		22 августа, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
    5 тур
    		13 августа, пятница 18:30 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
    4 тур
    		8 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 1:0 Сендерийск
    3 тур
    		2 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 0:2 Нордшелланд
    2 тур
    		26 июля, понедельник 20:00 Сендерийск 1:0 Вайле
    1 тур
    		19 июля, понедельник 20:00 Силькеборг 0:0 Сендерийск
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