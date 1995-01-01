Турниры:
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
Дания. Суперлига (2021/2022)
|10 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Виборг
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|8 тур
|11 мая, среда
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Нордшелланд
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|21:00
|Орхус
|1:1
|Сендерийск
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|15:00
|Вайле
|0:3
|Сендерийск
|5 тур
|22 апреля, пятница
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Вайле
|4 тур
|18 апреля, понедельник
|15:00
|Сендерийск
|2:1
|Орхус
|3 тур
|15 апреля, пятница
|19:00
|Нордшелланд
|2:0
|Сендерийск
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:2
|Оденсе
|1 тур
|1 апреля, пятница
|20:00
|Виборг
|2:1
|Сендерийск
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|16:30
|Сендерийск
|1:1
|Рандерс
|21 тур
|11 марта, пятница
|21:00
|Нордшелланд
|1:1
|Сендерийск
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|2:2
|Оденсе
|19 тур
|28 февраля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|1:0
|Сендерийск
|18 тур
|18 февраля, пятница
|21:00
|Сендерийск
|2:3
|Орхус
|17 тур
|28 ноября, воскресенье
|16:00
|Виборг
|1:1
|Сендерийск
|16 тур
|22 ноября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:3
|Ольборг
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|16:00
|Вайле
|3:1
|Сендерийск
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|22:00
|Сендерийск
|0:6
|Силькеборг
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Сендерийск
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|4:0
|Сендерийск
|10 тур
|27 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:0
|Сендерийск
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:0
|Брондбю
|8 тур
|13 сентября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Сендерийск
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:2
|Виборг
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|5 тур
|13 августа, пятница
|18:30
|Сендерийск
|0:2
|Мидтьюлланд
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|1:0
|Сендерийск
|3 тур
|2 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|0:2
|Нордшелланд
|2 тур
|26 июля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|1:0
|Вайле
|1 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:0
|Сендерийск