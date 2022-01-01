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Дания. Суперлига
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Люнгбю
Состав
€ 8 млн
Люнгбю - состав команды
Конгес Люнгбю
Дания. Суперлига
Стадион:
Люнгбю
Сайт:
http://lyngby-boldklub.dk/
Тренер:
Дэвид Нильсен
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Кочен Диего
Вра
20
€ 1.5 млн
1
Аэгидиус Джонатан
Вра
24
€ 0.6 млн
24
Гарананга Мунаше
Защ
25
€ 1.5 млн
2
Буур Оскар
Защ
28
€ 0.45 млн
30
Mikkel Fischer
Защ
-
12
David Helgi Aronsson
Защ
-
6
Daniel Kristjansson
Защ
-
16
Сертдемир Зидан
Пол
21
€ 1 млн
19
Фрауло Густав
Пол
21
€ 1 млн
10
Торвальдссон Исак Снаэр
Пол
25
€ 0.65 млн
17
William Steindorsson
Пол
-
22
Sanders Ngabo
Пол
-
20
Mathias Kaarsbo
Пол
-
5
Oliver Højer
Пол
-
16
Бендергор Асбьорн
Нап
22
€ 0.9 млн
9
Абубакари Малик
Нап
26
€ 0.4 млн
26
Гиткьяер Фредерик
Нап
33
€ 0.2 млн
35
Markus Anderson
Нап
-
18
Jens Thomasen
Нап
-
14
Lauge Sandgrav
Нап
-
7
Simon Colyn
Нап
-
8
M. Rasmussen
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 8
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