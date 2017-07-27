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  • Шалимов остался недоволен игрой «Краснодара» в матче с «Люнгбю»

Шалимов остался недоволен игрой «Краснодара» в матче с «Люнгбю»

27 июля 2017, 23:28
11

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Люнгбю» (2:1) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы выразил недовольство игрой своей команды. По словам специалиста, его подопечные недооценили соперника из Дании.

– Плохая игра с нашей стороны – в подготовке, где все виноваты, включая тренерский штаб. Мы недооценили эту команду. Сказалось, что мы неплохо сыграли второй тайм с «Тосно». Мы были не готовы. Много ошибались, пропустили очень много контратак. Была бы более классная команда – мы бы плачевно закончили игру, но класс соперника не такой высокий. Из-за этого, наверно, победили. Он в последние 10 минут встал, нам повезло. Хорошо, что мы вырвали победу, доставили радость зрителю, который плевался и мучился всю игру. У нас задача номер один – восстановиться и подготовиться к «Спартаку».

– Первая победа, которую принес гол воспитанника академии. Как прокомментируете?

– Ивану Игнатьеву было тяжело, мы играли опять медленно в первом тайм, было пять-шесть касаний вместо двух. Мы работаем. До него мячи почти не доходили, он отыграл, как мог. Мало был с мячом, он до него не доходил. С Сулеймановым они играли на сборах, хорошо выглядели. Радоваться, что это наши воспитанники, можно, но не долго. Хотя это очень приятно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Люнгбю Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VSt
1501188220
За воспитанников приятно. Но матч должны были выиграть со счетом 3 или 4 =ноль.
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Chesn0k
1501196261
хорошо хоть трезво оценивает игру: действительно, зрители плевались весь матч. повезло, что отскочили.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1501206734
Не понимаю я что с Краснодаром. Может Галицкий Шалимову в карты проиграл?
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Бугимен
1501219813
Шалимов остался недоволен игрой «Краснодара» в матче с «Люнгбю».Мы тоже,делай Игорь вывод от игры!Удачи!
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спанчес
1501219984
какой параллелелизм, я тоже остался недоволен
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СШГЭС
1501220331
Краснодар разочаровал, счет мог быть и наоборот.
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Одинокий волк Маквейд
1501220769
Ответная игра вызывает тревогу, вчера вообще не убедили.
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Сибирь за Спартак
1501221264
А кто-то доволен?
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Вадим 1972
1501227948
Да у Краснодара все мысли были о Спартаке. Видимо решили, что Датчан обыграют на классе, ходя пешочком по полю и берегли силы для игры со Спартаком. Хорошо, что вырвали победу. Нельзя так играть. В ответной встрече Краснодару будет трудно, датчане уже поверили, что могут пройти дальше. Такие клубы надо проходить, но недооценивать нельзя.
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