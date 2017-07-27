Шалимов остался недоволен игрой «Краснодара» в матче с «Люнгбю»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Люнгбю» (2:1) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы выразил недовольство игрой своей команды. По словам специалиста, его подопечные недооценили соперника из Дании.

– Плохая игра с нашей стороны – в подготовке, где все виноваты, включая тренерский штаб. Мы недооценили эту команду. Сказалось, что мы неплохо сыграли второй тайм с «Тосно». Мы были не готовы. Много ошибались, пропустили очень много контратак. Была бы более классная команда – мы бы плачевно закончили игру, но класс соперника не такой высокий. Из-за этого, наверно, победили. Он в последние 10 минут встал, нам повезло. Хорошо, что мы вырвали победу, доставили радость зрителю, который плевался и мучился всю игру. У нас задача номер один – восстановиться и подготовиться к «Спартаку».

– Первая победа, которую принес гол воспитанника академии. Как прокомментируете?

– Ивану Игнатьеву было тяжело, мы играли опять медленно в первом тайм, было пять-шесть касаний вместо двух. Мы работаем. До него мячи почти не доходили, он отыграл, как мог. Мало был с мячом, он до него не доходил. С Сулеймановым они играли на сборах, хорошо выглядели. Радоваться, что это наши воспитанники, можно, но не долго. Хотя это очень приятно.