Шалимов: «Наша задача в первом матче с «Люнгбю» – не пропустить»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями о предстоящем первом матче в третьем отборочном раунде Лиги Европы против датского «Люнгбю». По словам наставника, южанам нужно в предстоящем поединке не пропустить.

Игра начнется в Краснодаре 27 июля в 20:00 по Москве.

– Легкой прогулки для нас в матче с датчанами точно не будет, учитывая, что соперник играет в силовой футбол и опасен на «стандартах». Как вы знаете, у нас есть кадровые потери, травмированные, мы уже к этому привыкли. Тем не менее, на матч с «Люнгбю» выйдет боевой состав, нельзя, чтобы мы думали, что противника мы уже прошли.

Победа на этой стадии важна для клуба и для команды. Мы должны пройти в группу Лиги Европы. Будет ротация состава. На сборах именно из-за этого мы играли две игры: готовили два состава. Перед этой игрой мы спокойны. Все готовы. Включая молодежь 1999 года, они себя хорошо проявили на сборах.

– Что скажете о сопернике?

– Мы посмотрели их игры. Для нас важна схема, это помогает объяснить команде, как действовать в обороне. Кое-что мы еще обсудим. Еще раз скажу, что нам будет противостоять силовая команда, нам надо вступать в единоборства, чтобы мяч ходил быстрее. Индивидуальные моменты у соперника мы тоже обычно выделяем, но в этом случае их нет.

– Вам удобно начинать первый матч квалификации дома или вы бы предпочли сыграть на выезде?

– Многое будет зависеть от первой игры. Задача номер один: сыграть на ноль и постараться забить, сколько сможем, хотя так наверное не уважительно говорить в отношении соперника. Не думаю, что есть разница, где сначала играть.