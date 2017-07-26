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  • Шалимов: «Наша задача в первом матче с «Люнгбю» – не пропустить»

Шалимов: «Наша задача в первом матче с «Люнгбю» – не пропустить»

26 июля 2017, 16:20
11

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями о предстоящем первом матче в третьем отборочном раунде Лиги Европы против датского «Люнгбю». По словам наставника, южанам нужно в предстоящем поединке не пропустить.

Игра начнется в Краснодаре 27 июля в 20:00 по Москве.

– Легкой прогулки для нас в матче с датчанами точно не будет, учитывая, что соперник играет в силовой футбол и опасен на «стандартах». Как вы знаете, у нас есть кадровые потери, травмированные, мы уже к этому привыкли. Тем не менее, на матч с «Люнгбю» выйдет боевой состав, нельзя, чтобы мы думали, что противника мы уже прошли.

Победа на этой стадии важна для клуба и для команды. Мы должны пройти в группу Лиги Европы. Будет ротация состава. На сборах именно из-за этого мы играли две игры: готовили два состава. Перед этой игрой мы спокойны. Все готовы. Включая молодежь 1999 года, они себя хорошо проявили на сборах.

– Что скажете о сопернике?

– Мы посмотрели их игры. Для нас важна схема, это помогает объяснить команде, как действовать в обороне. Кое-что мы еще обсудим. Еще раз скажу, что нам будет противостоять силовая команда, нам надо вступать в единоборства, чтобы мяч ходил быстрее. Индивидуальные моменты у соперника мы тоже обычно выделяем, но в этом случае их нет.

– Вам удобно начинать первый матч квалификации дома или вы бы предпочли сыграть на выезде?

– Многое будет зависеть от первой игры. Задача номер один: сыграть на ноль и постараться забить, сколько сможем, хотя так наверное не уважительно говорить в отношении соперника. Не думаю, что есть разница, где сначала играть.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Люнгбю Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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карасевщина
1501076513
вы к спартаку подготовьтесь а здесь можно дублем играть
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Тамхар
1501078236
Я о Шалимове в Краснодаре и слышать не хочу. С ним клуб в ЛЕ едва выйдет из группы, а то и вовсе не выйдет. Сколько у Галицкого терпения - вот вопрос. Что касается Спартака, то такому Спартаку нужно вставлять. И прямо в Москве!
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Бугимен
1501081485
Хочу пожелать БЫКАМ,только победы!Так же защитник «Люнгбю» Микаэль Лумб, известный в России по выступлению за «Зенит», поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча состоится 27 июля. «Это сильная команда, в составе которой много талантливых футболистов. Президент команды является миллиардером, который вкладывает деньги в клуб. Это можно увидеть на примере их стадиона, который является самым дорогим в мире. Мы должны уважать «Краснодар». Это хорошая команда с опытными игроками. Но мы должны воспользоваться своим шансом. Нужно сохранить владение мячом и справиться с давлением. «Краснодар» лучше тех команд, с которыми нам доводилось играть по ходу квалификации, но их чемпионат только стартовал. Датский «Люнгбю» стартовал в Лиге Европы с первого раунда, обыграв ранее «Бангор Сити» и братиславский «Слован».Сложно будет Краснодару,думаю БЫКИ справятся со своей задачей!Удачи им!
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xLINDAx
1501085930
Ваша задача - вынести по игре и результату клуб из Дании, о чём ещё если иначе можно говорить? Зачем болеть?
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Argon
1501095179
Задача в первом матче - победить!
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