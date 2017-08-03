Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании

Завершилась ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Люнгбю» и «Краснодаром» (1:3). Представляем вашему вниманию голы матча.
0:1 – Перейра, 9
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0:2 – Перейра, 22
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1:2 – М. Йенсен, 28
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1:3 – Мамаев, 89 (с пен)
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Источник: Twitter