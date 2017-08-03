Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в Дании справился с «Люнгбю». Два мяча забил Маурисио Перейра.

В следующий этап проходят подопечные Игоря Шалимова.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Люнгбю (Дания) – Краснодар (Россия) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Перейра, 9; 0:2 – Перейра, 22; 1:2 – М. Йенсен, 28; 1:3 – Мамаев, 89 (с пен.).

«Люнгбю»: Андерсен, Гульдборг-Кристенсен, Лумб, Эрнсков, Кристьянсен, М. Йенсен (Оджо, 72), Кьер, Бойсен, Блуме (Ларсен, 59), Серенсен (Тшиембе, 80), О.-Л. Йенсен.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Вандерсон (Сулейманов, 87), Рамирес, Клаэссон, Мамаев, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Перейра (Жигулев, 80), Каборе.

Предупреждения: Кьер, 7; М. Йенсен, 44.

Первый матч: 1:2.