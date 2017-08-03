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    Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»

    В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в Дании справился с «Люнгбю». Два мяча забил Маурисио Перейра.

    В следующий этап проходят подопечные Игоря Шалимова.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Люнгбю (Дания) – Краснодар (Россия) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Перейра, 9; 0:2 – Перейра, 22; 1:2 – М. Йенсен, 28; 1:3 – Мамаев, 89 (с пен.).

    «Люнгбю»: Андерсен, Гульдборг-Кристенсен, Лумб, Эрнсков, Кристьянсен, М. Йенсен (Оджо, 72), Кьер, Бойсен, Блуме (Ларсен, 59), Серенсен (Тшиембе, 80), О.-Л. Йенсен.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Вандерсон (Сулейманов, 87), Рамирес, Клаэссон, Мамаев, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Перейра (Жигулев, 80), Каборе.

    Предупреждения: Кьер, 7; М. Йенсен, 44.

    Первый матч: 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 22:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 11:43

      Краснодар с победой! Молодцы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 4 августа 2017, 10:05

      МОЛОДЦЫ ! В отличии от первой игры, настроились на соперника и выиграли спокойно на классе. Ещё и очков в копилку подбросили.
      Мои поздравления болельщикам Краснодара и всем адекватным болельщикам, которые в Еврокубках болею за все наши клубы.

      4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 4 августа 2017, 08:43

      А другого мы от Краснодара и не ждали !Ждём Федю на усиление...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 августа 2017, 07:55

      Перейра ты молодец!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 4 августа 2017, 00:02

      красавцы !!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 августа 2017, 23:00

      Нормально. Заработали очков в общую копилку.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 августа 2017, 22:46

      Победа на классе спокойно и по делу! Сказать нечего красавцы!

      7
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 августа 2017, 22:44

      Поздравляю Краснодарцев!!! Молодцы!!!

      8
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      Рейтинг: +67285

      portero 3 августа 2017, 22:42

      Отлично сыграли, победа !!!!!

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 22:41

      Красавцы, Краснодар!!!!!!!!!!!!!
      Нагнули данов!!!!!!!!!!!
      Несмотря на проблемы с составом выполнили поставленную задачу!!!...
      Перейра молодчик, такие нужные две штуки положил!!!!....

      9
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