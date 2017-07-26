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  • Новичок «Краснодара» Иван не поможет команде в играх с «Люнгбю» и «Спартаком»

Новичок «Краснодара» Иван не поможет команде в играх с «Люнгбю» и «Спартаком»

26 июля 2017, 18:27
5

Новоиспеченный футболист «Краснодара» Андрей Иван не сыграет за новый клуб раньше начала августа из-за юридических проблем. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против датского «Люнгбю» рассказал главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

Матч против датчан начнется в 20:00 по Москве 27 июля в Краснодаре.

– Лаборде вернется в строй к этому матчу?

– Он еще не восстановился. Я только ждал Павла Мамаева. У нас еще к травмированным добавились Вячеслав Подберезкин и Юрий Газинский. Также Федор Смолов, Станислав Крицюк и Торнике Окриашвили не сыграют, как и прежде.

– Андрей Иван сыграет?

– Он будет в начале августа заявлен, у него проблемы с документами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Спартак Люнгбю Иван Андрей
Комментарии (5)
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карасевщина
1501083660
ну так он сказал что заработать приехал зачем помогать
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VSt
1501083917
Как же так? Столько ключевых игроков вне игры оказалось? Краснодар, держись!
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Argon
1501094965
ППЦ. Четверть команды перечислил. Кто играть будет? Дистрофики.
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