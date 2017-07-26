Новичок «Краснодара» Иван не поможет команде в играх с «Люнгбю» и «Спартаком»

Новоиспеченный футболист «Краснодара» Андрей Иван не сыграет за новый клуб раньше начала августа из-за юридических проблем. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против датского «Люнгбю» рассказал главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

Матч против датчан начнется в 20:00 по Москве 27 июля в Краснодаре.

– Лаборде вернется в строй к этому матчу?

– Он еще не восстановился. Я только ждал Павла Мамаева. У нас еще к травмированным добавились Вячеслав Подберезкин и Юрий Газинский. Также Федор Смолов, Станислав Крицюк и Торнике Окриашвили не сыграют, как и прежде.

– Андрей Иван сыграет?

– Он будет в начале августа заявлен, у него проблемы с документами.