17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»

Меня до сих пор удивляют шведские конькобежцы с голландскими фамилиями, а эти сразу так жестко. Повыгоняют скоро местных нахрен.
«Эмполи» пригласил на просмотр нападающего датского «Люнгбю» Мохамеда Салаха.
17-летний футболист уже прибыл в расположение итальянского клуба, где проведет одну неделю.
Датчанин будет тренироваться с «Эмполи» (U-19) и сыграет в товарищеском матче на выходных.
- Салах – воспитанник «Брондбю».
- «Эмполи» идет на 11-м месте в Серии А.
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