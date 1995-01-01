17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»

«Эмполи» пригласил на просмотр нападающего датского «Люнгбю» Мохамеда Салаха.

17-летний футболист уже прибыл в расположение итальянского клуба, где проведет одну неделю.

Датчанин будет тренироваться с «Эмполи» (U-19) и сыграет в товарищеском матче на выходных.

Салах – воспитанник «Брондбю».

«Эмполи» идет на 11-м месте в Серии А.

Серия А. «Рома» победила «Эмполи» в матче с шестью голами

Кубок Италии. «Интер» спасся на 91-й минуте и обыграл «Эмполи» в дополнительное время

Нани дебютировал в «Венеции» и через минуту сделал голевой пас