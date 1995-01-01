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    17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»

    «Эмполи» пригласил на просмотр нападающего датского «Люнгбю» Мохамеда Салаха.

    17-летний футболист уже прибыл в расположение итальянского клуба, где проведет одну неделю.

    Датчанин будет тренироваться с «Эмполи» (U-19) и сыграет в товарищеском матче на выходных.

    • Салах – воспитанник «Брондбю».
    • «Эмполи» идет на 11-м месте в Серии А.

    Серия А. «Рома» победила «Эмполи» в матче с шестью голами

    Кубок Италии. «Интер» спасся на 91-й минуте и обыграл «Эмполи» в дополнительное время

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    Источник: Bold.dk

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6794

      Томик 1 час назад

      Меня до сих пор удивляют шведские конькобежцы с голландскими фамилиями, а эти сразу так жестко. Повыгоняют скоро местных нахрен.

      1
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      Рейтинг: +23341

      bset 1 час назад

      Где-то мы этого датчанина уже видели...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +972

      SuperNils 2 часа назад

      а вот и братан подтянулся.

      1
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      Рейтинг: +12164

      Fusballer 2 часа назад

      Датчанин...

      2
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