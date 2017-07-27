Тренер «Люнгбю»: «Краснодар» – большой дракон, из пасти которого вылетает пламя»

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен поделился ожиданиями от выездной встречи с «Краснодаром» в квалификационном раунде Лиги Европы.

– У нас был тяжелый матч против «Слована» (2:1 – прим. «Бомбардира»), очень сильной команды. Теперь нас ждет также сильный коллектив, в котором играют прекрасные футболисты. Нашу команду ждет большое испытание. За последние два года мои подопечные показали, что могут преодолеть любой барьер. Сейчас перед нами самый большой дракон, из пасти которого вылетает пламя, но мы смелые. У нас есть командный дух, вера друг в друга. У нас есть футболист Майкл Ламб, который играл в российском чемпионате. В чем наше преимущество? Самая большая наша сила в том, что мы готовы морально. Нам надо компактно и агрессивно на поле, контратаковать и использовать те возможности, которые даст нам соперник. Нам надо будет верить в свои силы не 20, а все 90 минут. Потом, противостояние состоит из двух матчей. Нам надо сразу понять, как играть против «Краснодара», как действовать в ответной встрече, чтобы дракон нас не сжег.

– Какую тактику вы предпочтете, играя против дракона?

– Важно сказать, что мы будем использовать все наши возможности. Мы не можем только нападать или только оборонятся. Для нас неприемлемо, чтобы соперник только атаковал. Нам надо показать самую лучшую нашу игру. И мы не боимся это сделать. Да, у нас есть травмированные и среди них два наших капитана, но это не повод играть слишком плохо.

– Как вам стадион «Краснодара»?

– Это прекрасное место, на котором будут умирать ваши враги.

– В Краснодаре намного жарче, чем в Дании. Это будет проблемой для вас?

– Мы должны привыкнуть к этой температуре. Первые 15 минут всегда тяжело играть.

Встреча состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.