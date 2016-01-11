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    • Лумб: «Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом»

    Лумб: «Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом»

    Экс-защитник «Зенита» Микаэл Лумб, выступающий за «Люнгбю», не разделяет отношение своих соотечественников к российскому первенству.

    «Если у тебя есть дети, и ты переходишь в зарубежный клуб, где будешь один, это вызов. Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом. Ни в коем случае не жалею о переходе в «Зенит». Это был отличный опыт», – сказал Лумб в интервью BT.

    В составе «Зенита» Лумб сыграл в общей сложности лишь в трех матчах РФПЛ, а затем был вынужден выступать за европейские клубы на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 11:16
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1452509050
    о каком опыте он говорит
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    Дагыстанец
    1452509125
    Ну конечно где еще можно столько зарабатывать практически не потея
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    Aztec58
    1452522342
    Ты им расскажи про свои заработки в Зените, ага. Только они не поверят.
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    Обер-КанцлерЪ
    1452534594
    Автор, ты ошибки в новости исправляешь только когда тебе на них указывают прямо? Специально ждешь чтоли? Какая низкая квалификация!
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    ologreds
    1694996438
    numo454444
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