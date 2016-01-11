Лумб: «Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом»

Экс-защитник «Зенита» Микаэл Лумб, выступающий за «Люнгбю», не разделяет отношение своих соотечественников к российскому первенству.

«Если у тебя есть дети, и ты переходишь в зарубежный клуб, где будешь один, это вызов. Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом. Ни в коем случае не жалею о переходе в «Зенит». Это был отличный опыт», – сказал Лумб в интервью BT.

В составе «Зенита» Лумб сыграл в общей сложности лишь в трех матчах РФПЛ, а затем был вынужден выступать за европейские клубы на правах аренды.