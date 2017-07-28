Синицын: «Один мальчишка вытащил «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился наблюдениями от домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Люнгбю». Напомним, что российская команда одержала в этой встрече волевую победу со счетом 2:1. Победный гол забил 17-летний форвард Магомед-Шапи Сулейманов.

– Напряженный матч, немного душно было, соперник – качественная команда с добротным подбором игроков, которые навязали хорошую игру, контролировали мяч. Было тяжело войти в игру, немного были «вареными» после перерыва, перебрали инициативу в свои руки и переломили ход игры.

– Недооценки не было?

– Нет, какая недооценка? В еврокубках играют лучшие команды своих стран, нельзя никого недооценивать.

– Молодежь как вписалась, по-вашему?

– Один мальчишка вытащил нас. Правда, я его после этого не видел – он куда-то за трибуну убежал. Но, в принципе, помогли, не испортили игру. Подкрепление растет.

– Следующий матч – со «Спартаком». На что при такой игре «Краснодар» рассчитывает?

– Не знаю, всегда играем на победу. Постараемся сыграть более организованно, качественно.

– Матч с «Люнгбю» доставил «Краснодару» проблем в плане подготовки к «Спартаку»?

– В плане того, что пришлось пахать все 90 минут, чтобы дожать соперника, я думаю, физически подутомились. Но у нас есть время, чтобы восстановиться. Все будет нормально.

– Счет 2:1 достаточно скользкий. Как считаете, в Дании получится пройти «Люнгбю»?

– Опять же, все расставит на свои места ответный матч, но у нас есть определенный запас прочности. В Дании что-то доработаем, перестроимся. Там будет не так жарко, я посмотрел – там посвежее. Так что, надеюсь, все будет хорошо.