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Синицын: «Один мальчишка вытащил «Краснодар»

28 июля 2017, 01:06
17

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился наблюдениями от домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Люнгбю». Напомним, что российская команда одержала в этой встрече волевую победу со счетом 2:1. Победный гол забил 17-летний форвард Магомед-Шапи Сулейманов.

– Напряженный матч, немного душно было, соперник – качественная команда с добротным подбором игроков, которые навязали хорошую игру, контролировали мяч. Было тяжело войти в игру, немного были «вареными» после перерыва, перебрали инициативу в свои руки и переломили ход игры.

– Недооценки не было?

– Нет, какая недооценка? В еврокубках играют лучшие команды своих стран, нельзя никого недооценивать.

– Молодежь как вписалась, по-вашему?

– Один мальчишка вытащил нас. Правда, я его после этого не видел – он куда-то за трибуну убежал. Но, в принципе, помогли, не испортили игру. Подкрепление растет.

– Следующий матч – со «Спартаком». На что при такой игре «Краснодар» рассчитывает?

– Не знаю, всегда играем на победу. Постараемся сыграть более организованно, качественно.

– Матч с «Люнгбю» доставил «Краснодару» проблем в плане подготовки к «Спартаку»?

– В плане того, что пришлось пахать все 90 минут, чтобы дожать соперника, я думаю, физически подутомились. Но у нас есть время, чтобы восстановиться. Все будет нормально.

– Счет 2:1 достаточно скользкий. Как считаете, в Дании получится пройти «Люнгбю»?

– Опять же, все расставит на свои места ответный матч, но у нас есть определенный запас прочности. В Дании что-то доработаем, перестроимся. Там будет не так жарко, я посмотрел – там посвежее. Так что, надеюсь, все будет хорошо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Люнгбю Синицын Андрей Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1501200837
Мальчишка и сам наверное не понял что произошло, а в общем-то молодец, и нечего тут смущаться...
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sprint5
1501203523
доверять больше молодым
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Инженер Карасик
1501204137
Гол датчане забили честно говоря корявый, как в игре Ахмат-Ростов, лишь бы этот гол не стал для Краснодара фатальным. Привет с берегов Дона.
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Одинокий волк Маквейд
1501205661
Ждал от наших большего.
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Сибирь за Спартак
1501206462
Мальчонка шустрый, кривоногий. МОЛОДЕЦ!
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Svoysvoemubrat
1501206988
Паренек со скамейки поглядел как дяди титьки мнут и решил все сам.
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bolela_16
1501218441
карявенько, тревожно за исход...
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okolofutbola
1501218620
Вот так у нас всегда,летом душно или жарко,зимой холодно.Весна и осень то ветер то дожди.Су.а хоть бы раз признались что обосрались.
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paracetamol
1501223597
Положеньице сложное у быков. Не надо было пропускать!
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Тамхар
1501227741
Как узнал в прошлом году, что Шалимова оставляют, так впредь зарекся Краснодар смотреть, но вчера не выдержал. Посмотрел минут 30 второго тайма и опять зарекся. Предсказываю в этом сезоне вылет с позором из ЛЕ на уровне третьего квалификационного раунда. Галицкому, видно, хочется попить из чаши Федуна.
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