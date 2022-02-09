Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота

ЦСКА обыграл датский «Люнгбю» в товарищеском матче на сборе в Испании. Команды забили пять мячей на двоих.

В свои ворота забил новичок ЦСКА Хесус Медина. Нападающий армейцев Антон Заболотный отличился во втором матче подряд.

Победный гол на 89-й минуте после подачи Юсуфа Язиджи с углового забил Владислав Яковлев.

Товарищеский матч

Люнгбю (Дания) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Обляков, 27; 1:1 – Соренсен, 31; 1:2 – Заболотный, 43; 2:2 – Медина (автогол), 54; 2:3 – Яковлев, 89.