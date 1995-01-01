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    Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота

    ЦСКА обыграл датский «Люнгбю» в товарищеском матче на сборе в Испании. Команды забили пять мячей на двоих.

    В свои ворота забил новичок ЦСКА Хесус Медина. Нападающий армейцев Антон Заболотный отличился во втором матче подряд.

    Победный гол на 89-й минуте после подачи Юсуфа Язиджи с углового забил Владислав Яковлев.

    Товарищеский матч

    Люнгбю (Дания) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Обляков, 27; 1:1 – Соренсен, 31; 1:2 – Заболотный, 43; 2:2 – Медина (автогол), 54; 2:3 – Яковлев, 89.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +520

      Дубина 18 минут назад

      Историческая победа на великой командой!!!

      1
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      Рейтинг: +6269

      R_a_i_n 20 минут назад

      Клинер, дружище!!! Ржешь??))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      biber ru 39 минут назад

      В свои ворота забил новичок ЦСКА ХесуХесусина

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