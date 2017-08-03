Мамаев сыграет против «Люнгбю» с первых минут

Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Люнгбю» и «Краснодаром».

«Люнгбю»: Андерсен, Гульдборг-Кристенсен, Лумб, Эрнсков, Кристьянсен, М. Йенсен, Кьер, Бойсен, Блуме, Серенсен, О.-Л. Йенсен.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Вандерсон, Рамирес, Клаэссон, Мамаев, Шишкин, Ристич, Перейра, Каборе.

Встреча в Люнгбю начнется в 20:45 по Москве 3 августа.

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