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    Мамаев сыграет против «Люнгбю» с первых минут

    Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Люнгбю» и «Краснодаром».

    «Люнгбю»: Андерсен, Гульдборг-Кристенсен, Лумб, Эрнсков, Кристьянсен, М. Йенсен, Кьер, Бойсен, Блуме, Серенсен, О.-Л. Йенсен.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Вандерсон, Рамирес, Клаэссон, Мамаев, Шишкин, Ристич, Перейра, Каборе.

    Встреча в Люнгбю начнется в 20:45 по Москве 3 августа.

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    Источник: УЕФА

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    03.08.2017 19:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 21:12

      Перейра повторился со штрафного!!!!...

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 3 августа 2017, 21:11

      Перейра Дубль!) Даешь Хет Трик!)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 21:07

      А Перейра на 9 мин после углового забил так нужный ГОООООЛ!!!!!....

      0
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