Жоаозиньо: «Краснодару» важно успешно сыграть против «Люнгбю» именно дома»

Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо рассказал об ожиданиях от матча Лиги Европы против «Люнгбю».

«В первой игре с «Люнгбю» не смогут принять участие несколько моих партнeров по команде, но в «Краснодаре» достаточно квалифицированных игроков, и те, кто выйдет в ближайший четверг на газон, постараются добиться положительного результата. Мы с уважением относимся к сопернику, и для нас очень важно успешно сыграть именно в домашней встрече, чтобы создать хороший задел перед ответным матчем в Дании», — сказал бразилец.

Ранее главный тренер датской команды Давид Нильсен сравнил «Краснодар» с огнедышащим драконом.

Матч в Краснодаре начнется в 20:00 по московскому времени.