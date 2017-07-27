Лига Европы. «Краснодар» в первом матче вырвал победу над «Люнгбю»

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы российский «Краснодар» на своем поле переиграл «Люнгбю». Решающий гол хозяева забили уже в компенсированное время.

Мячи за южан забили Виктор Клаэссон и Магомед-Шапи Сулейманов. Ответный матч состоится 3 августа в Дании.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Краснодар (Россия) – Люнгбю (Дания) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кьер, 64; 1:1 – Клаэссон, 67; 2:1 – Сулейманов, 90+3.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Вандерсон, Клаэссон, Жоаозиньо (Жигулев, 63), Ристич, Шишкин (Сулейманов, 81), Перейра, Янбаев, Игнатьев (Рамирес, 46).

«Люнгбю»: Андерсен, Кристенсен, Лумб, Эрнсков, Кристьянсен (Расмуссен, 84), Йенсен, Кьер (Ларсен, 80), Брандруп, Бойсен, Блуме (Фосгор, 86), Йенсен.

Предупреждения: Янбаев, 73 – Брандруп, 34.