Тренер «Люнгбю»: «Этот четверг остался за «Краснодаром», в следующем – посмотрим»

Главный тренер «Люнгбю» Дэвид Нильсен оптимистично настроен на победу по сумме двух матчей в противостоянии с «Краснодаром». Напомним, в первом матче третьего квалификационного раунда российский клуб на своем поле на последних секундах вырвал победу у гостей – 2:1.

Ответная встреча пройдет в Дании в следующий четверг.

– Прежде всего мы играли в наш лучший футбол за последнее время. Команда была полностью готова, и первая часть игры хорошо прошла. Мы держали мяч, создавали голевые моменты. Я думаю, мы так и будем держаться с соперником на одном уровне. Это великолепное достижение для нас. Мои игроки сделали все, что могли, я ими очень горжусь. С тем бюджетом, который есть у нас, мои игроки сделали все, что могли.

– Что думаете о последнем голе?

– Конечно, это делает разницу во всей ситуации. Чтобы проходить дальше, нам все равно нужно побеждать. Конечно, я очень расстроен, особенно игроки. Они много работали, и я думаю, качество игры в этом матче дает основания надеяться на хороший исход в следующей игре.

– Чем удивил «Краснодар»? Что хотите изменить во второй игре?

– Был один сюрприз – наш уровень. Я уверен, с такими хорошими игроками, как у «Краснодара», соперник будет недооценивать нас. Мы должны с уважением относиться ко всем игрокам. Это большое достижение для нас, потому что играем на другом уровне, более волнующем, высоком. Он очаровывает болельщиков. Думаю, мои игроки справились с задачей.

– Вчера вы сравнили «Краснодар» с драконом. По-прежнему так считаете?

– Нет, до сих пор это дракон, но мы его огонь потушили. На последней минуте была искра, которая все сожгла. И я верю, что этого дракона мы сможем потушить.

– Счет оставляет вам шансы в ответной игре. Можно ли сказать, что вы ничего не потеряли?

– Ничего не изменилось, ничего особо не потеряли. Самое плохое чувство для тренера – это вот так проиграть на последних секундах, но у нас есть игра в следующий четверг. Мы надеемся продержаться на таком уровне все 90 минут. Мы играли на таком стадионе, где все болели против нас. Этот четверг остался за «Краснодаром», в следующем – посмотрим.