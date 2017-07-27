Иван Игнатьев дебютирует за основную команду «Краснодара» в игре с «Люнгбю»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и датским «Люнгбю».
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Вандерсон, Клаэссон, Жоаозиньо, Ристич, Шишкин, Перейра, Янбаев, Игнатьев.
«Люнгбю»: Андерсен, Кристенсен, Лумб, Эрнсков, Кристьянсен, Йенсен, Кьер, Брандруп, Бойсен, Блуме, Йенсен.
Игра состоится на стадионе ФК «Краснодар» 27 июля. Начало – в 20:00 по Москве.
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Источник: УЕФА