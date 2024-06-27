Зарема раскритиковала «Спартак» за расторжение контракта с Классеном

Зарема Салихова отреагировала на уход защитника Леона Классена из «Спартака».

24-летний футболист провел в клубе 2,5 года.

Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.

«Спартак» покупал Классена, когда селекцией руководил итальянец Лука Каттани.

«Как все клубные блогеры дружненько накинулись на Классена! Поясню: при Луке Каттани молодeжка «ПСЖ» впервые за 8 лет стала чемпионом, а в прошлом сезоне – вторыми. Лука выполнил все поставленные цели, задачи и KPI, и просто устал, потому что работал 24/7 без выходных и отпусков.

Блогерам лучше задаться вопросом: а чего достиг Эшуорт, где фото с кубками, трофеями? Или может он работал на благо европейского топ-клуба?

Или задать вопрос тем, кто купил Рябчука за 6 миллионов [евро], плюс агентская комиссия, подписной бонус – итого 8. Про трансферы Мевли и Бальде напомнить? Кто их одобрял?! Или они все сами пришли?

При этом Каттани продал Ломовицкого, продал Кофрие с выручкой плюс 1 миллион, Хендрикса отдал в аренду, до этого Мележиков даже Кокорина умудрился в Италию продать.

А Классена новые менеджеры не могут отдать в аренду? Ведь ввели же новую должность: «менеджер по арендам». Сколько еще клубов в РПЛ есть с такой должностью?

И чем занят спортивный директор, если у него кругом субподрядчики: «Спартаком-2» одни люди управляют, женской командой – другие, игроками в аренде – третьи?» – сказала Зарема.