Бывший игрок «Спартака» прокомментировал уход из команды

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен дал комментарий после ухода из московского клуба.
«Я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всем мире. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым.
Желаю клубу и всем ребятами всего наилучшего в будущем. Теперь пришло время для нового шага и двигаться дальше. Спасибо», – написал Классен в соцсетях.
- Классен дебютировал в «Спартаке» весной 2022 года и провел с тех пор 32 матча, в которых забил 2 гола.
- 24-летний футболист стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.
Источник: «Бомбардир»