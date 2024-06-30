Бывший игрок «Спартака» прокомментировал уход из команды

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен дал комментарий после ухода из московского клуба.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всем мире. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым.

Желаю клубу и всем ребятами всего наилучшего в будущем. Теперь пришло время для нового шага и двигаться дальше. Спасибо», – написал Классен в соцсетях.