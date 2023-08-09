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    Фанаты «Спартака» назовут сына в честь Классена

    Пресс-служба «Спартака» рассказала о болельщиках, которые решили назвать сына в честь защитника команды Леона Классена.

    «Сергей, болельщик «Спартака» с детства, и его супруга Олеся ожидают рождение сына, но никак не могли выбрать имя малышу, перебрав десятки вариантов.

    Вчера будущие родители пришли на нашу игру с «Пари НН» и договорились: ребенка назовут именем того игрока, который откроет счет в матче.

    Причем одно имя Олесе приглянулось уже на объявлении стартового состава. «Красивое имя! Хочу, чтобы именно он забил первый гол!» Такую фразу она сказала мужу после того, как наш диктор объявил... имя Леона Классена.

    Казалось бы, левый защитник, еще пока не забивавший за «Спартак». Какая вероятность такого исхода? Девятая минута матча. Хесус Медина переводит мяч на Классена. Удар с правой в дальний – гол!

    Дебютный гол Леона за «Спартак». И такой важный для одной красно-белой семьи!» – написали москвичи.

    • Классен в команде полтора года.
    • 23-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
    • У «Спартака» в сезоне только победы.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    09.08.2023 22:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1835

      GermanVo 13 часов назад

      Засвистело у родителей. Если уж крышка едет, то Квинси бы назвали.

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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 15 часов назад

      едет крыша неспеша, тихо шифером шурша!

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