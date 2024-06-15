Два легионера могут покинуть «Спартак» в случае трансфера Горшкова

В случае подписания защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова «Спартак» наверняка покинет 24-летний Леон Классен, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Также под вопросом будущее португальского игрока обороны красно-белых Томаша Тавареша.

Ранее сообщалось, что 25-летний Горшков близок к переходу в «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта футболиста.