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    • Два легионера могут покинуть «Спартак» в случае трансфера Горшкова

    Два легионера могут покинуть «Спартак» в случае трансфера Горшкова

    В случае подписания защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова «Спартак» наверняка покинет 24-летний Леон Классен, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Также под вопросом будущее португальского игрока обороны красно-белых Томаша Тавареша.

    Ранее сообщалось, что 25-летний Горшков близок к переходу в «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта футболиста.

    • Тавареш в минувшем сезоне провел 4 матча за «Спартак».
    • На счету Классена 11 игр, 2 гола и 1 передача за красно-белых в прошедшем сезоне.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (4)
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    7:1
    1718473523
    все бегут из спартака, позор! стыдно за хрюканов)
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    TIMOTHY
    1718474317
    Близок к переходу не значит что перейдёт! Перейдет если то со временем станет таким же подлецом как соболь
    Ответить
    Barmaleushka
    1718475399
    Стыд и срамъ !!! ))))))))))
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    ziborock
    1718475884
    Сероводородом запахло, бом-жи стараются!)))
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