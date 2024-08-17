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Агент Классена объяснил расторжение контракта со «Спартаком»

17 августа 2024, 00:16
1

Себастьян Кронестер, агент флангового защитника Леона Классена, сделал заявление об уходе игрока из «Спартака».

  • 24-летний футболист провел в клубе 2,5 года.
  • Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.
  • Стороны расторгли контракт в конце июня. Договор действовал до лета 2025-го.

«Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем.

Возможный переход в азербайджанский «Нефтчи»? Есть ряд клубов, с которыми мы общаемся.

Что касается России, то мы открыты для предложений от команд РПЛ», – сказал агент.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Классен Леон
Комментарии (1)
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1723974644
Зачем взяли 2-х игроков из Венгрии?Это усиление или махинации тренеришки? Скорее второе .Скоро АБАСКАЛЯ будем вспоминать хорошим словом
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