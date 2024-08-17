Агент Классена объяснил расторжение контракта со «Спартаком»

Себастьян Кронестер, агент флангового защитника Леона Классена, сделал заявление об уходе игрока из «Спартака».

24-летний футболист провел в клубе 2,5 года.

Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.

Стороны расторгли контракт в конце июня. Договор действовал до лета 2025-го.

«Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем.

Возможный переход в азербайджанский «Нефтчи»? Есть ряд клубов, с которыми мы общаемся.

Что касается России, то мы открыты для предложений от команд РПЛ», – сказал агент.