Агент Классена объяснил расторжение контракта со «Спартаком»

Себастьян Кронестер, агент флангового защитника Леона Классена, сделал заявление об уходе игрока из «Спартака».
- 24-летний футболист провел в клубе 2,5 года.
- Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.
- Стороны расторгли контракт в конце июня. Договор действовал до лета 2025-го.
«Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем.
Возможный переход в азербайджанский «Нефтчи»? Есть ряд клубов, с которыми мы общаемся.
Что касается России, то мы открыты для предложений от команд РПЛ», – сказал агент.
Источник: Sport24