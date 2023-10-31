Классен объяснил, почему летом не покинул «Спартак»

Левый защитник «Спартака» Леон Классен подтвердил, что у него были предложения о смене команды прошедшим летом.

«Ходили слухи, что я могу уйти в аренду в «Нефтчи»? Такой вариант действительно был. Но не сложилось.

Как и до этого, когда почти отправился в Швейцарию. Где-то политика помешала, где-то клубы не договорились.

В любом случае сейчас не жалею, что остался», – сказал 23-летний футболист.