Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Классен объяснил, почему летом не покинул «Спартак»

31 октября 2023, 15:46
3

Левый защитник «Спартака» Леон Классен подтвердил, что у него были предложения о смене команды прошедшим летом.

«Ходили слухи, что я могу уйти в аренду в «Нефтчи»? Такой вариант действительно был. Но не сложилось.

Как и до этого, когда почти отправился в Швейцарию. Где-то политика помешала, где-то клубы не договорились.

В любом случае сейчас не жалею, что остался», – сказал 23-летний футболист.

  • Классен в «Спартаке» с 2022 года.
  • В этом сезоне он провел 5 матчей (176 минут), забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби 17
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака» 3
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Классен Леон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1698760128
У игрока неплохой удар есть, умеет подключаться в атаку. Можно бы дать сыграть в основе
Ответить
ivany4
1698764826
Лавка у нас как бы и не плохая. Можно сказать замечательная, судя по показателям отдельных игроков.)) Классен - Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро. В этом сезоне он провел 5 матчей (176 минут), забил 2 гола и сделал 1 ассист. Пиняев - Рыночная стоимость – 8 миллионов евро. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 18 матчах. Вот и подумайте где "игроцкие" показатели, а где "медийный" пиар.)))
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
5
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
5
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
3
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
Все новости
Все новости
С клубов РПЛ и Первой лиги сняли запрет на регистрацию игроков перед закрытием трансферного окна
21:26
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+