Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-защитнике «Спартака»

Два клуба из нижней части турнирной таблицы чемпионата России проявляют конкретный интерес к 24-летнему защитнику Леону Классену. По данным Metaratings.ru, ему готовы предложить зарплату около 350 тысяч евро в год.
Футболист пока готов продолжать карьеру в России только в московском клубе, но больше склоняется к поиску подходящего варианта в Европе.
- Классен перешeл в «Спартак» в январе 2022 года из австрийского «Тироля». В 32 матчах он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
- Красно-белые сообщили о расторжении контракта с игроком 27 июня.
Источник: Metaratings.ru