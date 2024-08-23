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Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-защитнике «Спартака»

23 августа 2024, 07:50
5

Два клуба из нижней части турнирной таблицы чемпионата России проявляют конкретный интерес к 24-летнему защитнику Леону Классену. По данным Metaratings.ru, ему готовы предложить зарплату около 350 тысяч евро в год.

Футболист пока готов продолжать карьеру в России только в московском клубе, но больше склоняется к поиску подходящего варианта в Европе.

  • Классен перешeл в «Спартак» в январе 2022 года из австрийского «Тироля». В 32 матчах он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
  • Красно-белые сообщили о расторжении контракта с игроком 27 июня.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Классен Леон
Комментарии (5)
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oyabun
1724393951
Я то думал про Джикию напишут.. Или он рассматривает предложения только из Европы?
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R_a_i_n
1724394801
Изначально виделся провальным трансфером. Сейчас вот такого же цз взяли.
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odessakmv
1724406545
Могу предложить: Казахстан, Молдова, Латвия, Эстония - Европа и как раз его уровень
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alefreddy
1724414305
такая малая зарплата ему только на еду(шутка)
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