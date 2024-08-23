Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-защитнике «Спартака»

Два клуба из нижней части турнирной таблицы чемпионата России проявляют конкретный интерес к 24-летнему защитнику Леону Классену. По данным Metaratings.ru, ему готовы предложить зарплату около 350 тысяч евро в год.

Футболист пока готов продолжать карьеру в России только в московском клубе, но больше склоняется к поиску подходящего варианта в Европе.