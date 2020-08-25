Луценко получил травму и рискует не восстановиться к матчам сборной России

В 5-м туре РПЛ форвард «Арсенала» в матче с «Химками» (1:1) получил травму и был заменен в конце первого тайма.

По информации шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у игрока подозрение на мышечную травму задней поверхности бедра. В среду Луценко пройдет МРТ, и если подозрение подтвердится, он вряд ли успеет восстановиться к сентябрьским матчам сборной России в Лине наций.

Футболист получил вызов в сборную в первые в карьере. Сообщалось, что 33-летний Луценко точно пропустит матч с Венгрией (6 сентября), поскольку ему не успеют сделать новую визу.