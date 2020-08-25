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    Луценко получил травму и рискует не восстановиться к матчам сборной России

    В 5-м туре РПЛ форвард «Арсенала» в матче с «Химками» (1:1) получил травму и был заменен в конце первого тайма.

    По информации шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у игрока подозрение на мышечную травму задней поверхности бедра. В среду Луценко пройдет МРТ, и если подозрение подтвердится, он вряд ли успеет восстановиться к сентябрьским матчам сборной России в Лине наций.

    Футболист получил вызов в сборную в первые в карьере. Сообщалось, что 33-летний Луценко точно пропустит матч с Венгрией (6 сентября), поскольку ему не успеют сделать новую визу.

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    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    25.08.2020 23:21
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