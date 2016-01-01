Луценко – лучший бомбардир сезона РПЛ без учета голов с пенальти

Правильно, я всегда говорил: голы с пенальти, не должны учитываться в гонке бомбардиров.
Я конечно понимаю что это как сравнивать желтое с квадратным, но, в хоккее, голы с буллита в статистику игрока не идут.
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил в сезоне РПЛ 15 голов и ни одного с пенальти. Он лидировал бы в рейтинге бомбардиров, если бы не учитывались мячи с 11-метровых ударов.
В общем рейтинге лидирует Артем Дзюба, у которого в общей сложности 16 голов (семь – с пенальти).
- Для Луценко это самый результативный сезон РПЛ в карьере.
- Форвард перешел в «Арсенал» летом из «Динамо».
- Туляки в таблице идут восьмыми.