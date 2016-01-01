Луценко – лучший бомбардир сезона РПЛ без учета голов с пенальти

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил в сезоне РПЛ 15 голов и ни одного с пенальти. Он лидировал бы в рейтинге бомбардиров, если бы не учитывались мячи с 11-метровых ударов.

В общем рейтинге лидирует Артем Дзюба, у которого в общей сложности 16 голов (семь – с пенальти).