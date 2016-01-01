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    Луценко – лучший бомбардир сезона РПЛ без учета голов с пенальти

    Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил в сезоне РПЛ 15 голов и ни одного с пенальти. Он лидировал бы в рейтинге бомбардиров, если бы не учитывались мячи с 11-метровых ударов.

    В общем рейтинге лидирует Артем Дзюба, у которого в общей сложности 16 голов (семь – с пенальти).

    • Для Луценко это самый результативный сезон РПЛ в карьере.
    • Форвард перешел в «Арсенал» летом из «Динамо».
    • Туляки в таблице идут восьмыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +701

      PAREVG. 1 час назад

      Правильно, я всегда говорил: голы с пенальти, не должны учитываться в гонке бомбардиров.
      Я конечно понимаю что это как сравнивать желтое с квадратным, но, в хоккее, голы с буллита в статистику игрока не идут.

      0
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      Рейтинг: +2572

      пряник929 1 час назад

      Женя молодец! Обгони Дзюбу, шанс есть!

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      Рейтинг: +11727

      vladimir-7 1 час назад

      Вот настоящий бомбардир—Е.Луценко.

      1
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      Рейтинг: -168

      valkam72 2 часа назад

      Вот он и есть лучший бомбардир, а не шлюбенция.

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