Луценко не сыграет с Венгрией. Ему не успеют сделать визу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард «Арсенала» Евгений Луценко пропустит матч с Венгрией в Лиге наций.

«Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата, забивает голы, работает на команду. Нам нужно теперь поближе познакомиться. Хочу заметить, что он будет только на первом матче — в Будапешт не полетит. У него заканчивается загранпаспорт, новую визу ему оформить не успеют. Узнали об этом только недавно. Это и к нему вопрос: нужно эти моменты решать и внимательно отслеживать», – сказал Черчесов.