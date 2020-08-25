Луценко не сыграет с Венгрией. Ему не успеют сделать визу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард «Арсенала» Евгений Луценко пропустит матч с Венгрией в Лиге наций.
«Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата, забивает голы, работает на команду. Нам нужно теперь поближе познакомиться. Хочу заметить, что он будет только на первом матче — в Будапешт не полетит. У него заканчивается загранпаспорт, новую визу ему оформить не успеют. Узнали об этом только недавно. Это и к нему вопрос: нужно эти моменты решать и внимательно отслеживать», – сказал Черчесов.
- Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой из «Зенита» и Евгений Луценко из «Арсенала».
- В группе 3 лиги B Россия сыграет с Сербией (3 сентября), Венгрией (6 сентября).
Источник: «Матч ТВ»