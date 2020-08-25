Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луценко не сыграет с Венгрией. Ему не успеют сделать визу

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард «Арсенала» Евгений Луценко пропустит матч с Венгрией в Лиге наций.

    «Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата, забивает голы, работает на команду. Нам нужно теперь поближе познакомиться. Хочу заметить, что он будет только на первом матче — в Будапешт не полетит. У него заканчивается загранпаспорт, новую визу ему оформить не успеют. Узнали об этом только недавно. Это и к нему вопрос: нужно эти моменты решать и внимательно отслеживать», – сказал Черчесов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2020 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 августа 2020, 11:17

      Было ли когда такое в практике сборной?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 25 августа 2020, 23:24

      Та и вызвали его на лавке посидеть. Сомневаюсь что усач его даже на замену выпустит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 25 августа 2020, 23:23

      А что раньше нельзя было ему визу сделать? Я уж думаю состав давно сформировали на эти игры. Зачем его тогда вызывать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2020, 18:14

      смех да и только визу не могут сделать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11