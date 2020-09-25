Луценко может пропустить до шести недель из-за мышечной травмы

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов раскрыл подробности травмы нападающего Евгения Луценко.

«У Луценко мышечное повреждение, поэтому будем лечить его. Пока сложно сказать, насколько он выбыл, но, скорее всего, на четыре или шесть недель. Может быть, больше, может быть, меньше, будем смотреть динамику», – сказал Резепов.