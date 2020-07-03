Дзюба и Алексей Миранчук – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в июне

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июня.
На награду номинированы пять футболистов.
- Форвард «Зенита» Артем Дзюба (два гола и один ассист в трех матчах);
- Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (четыре гола в трех матчах);
- Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко (три гола в трех матчах);
- Хавбек «Крыльев Советов» Максим Глушенков (два гола и один ассист в трех матчах);
- Вратарь «Уфы» Александр Беленов (два сухих матча из трех).
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Источник: Официальный твиттер РПЛ