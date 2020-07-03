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    Дзюба и Алексей Миранчук – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в июне

    Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июня.

    На награду номинированы пять футболистов.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1835

      neveldomha 1 час назад

      Малком лучший, не по результативности, а по игре.

      0
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      Рейтинг: +3453

      alarm 2 часа назад

      тарасофские рылы где?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6108

      paracetamol 2 часа назад

      Дзюба однозначно лучше. Он ЧЕМПИОН!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1184

      волчарик 2 часа назад

      Глушенков.

      0
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      Рейтинг: +724

      _Marqella_ 2 часа назад

      Я выбираю Луценко....

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