Дзюба и Алексей Миранчук – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в июне

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июня.

На награду номинированы пять футболистов.

Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?⠀Голосуйте за лучшего футболиста июня в нашей группе ВКонтакте https://t.co/yITEdviIDXЛучший игрок июня выбирается по итогам 23-го, 24-го и 25-го туров.⠀⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/kEHqYJtgSd