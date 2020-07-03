Дзюба и Алексей Миранчук – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в июне

Малком лучший, не по результативности, а по игре.
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июня.
На награду номинированы пять футболистов.
- Форвард «Зенита» Артем Дзюба (два гола и один ассист в трех матчах);
- Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (четыре гола в трех матчах);
- Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко (три гола в трех матчах);
- Хавбек «Крыльев Советов» Максим Глушенков (два гола и один ассист в трех матчах);
- Вратарь «Уфы» Александр Беленов (два сухих матча из трех).
Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?⠀Голосуйте за лучшего футболиста июня в нашей группе ВКонтакте https://t.co/yITEdviIDXЛучший игрок июня выбирается по итогам 23-го, 24-го и 25-го туров.⠀⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/kEHqYJtgSd— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 3, 2020