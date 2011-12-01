Фомин и Соболев вызваны в сборную Россию вместо Головина и Луценко

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Главный тренер сборной России нашел замены травмированным полузащитнику Александру Головину и форварду Евгению Луценко.
На матчи Лиги наций вместо игрока «Монако» в сборную вызван полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, вместо форварда «Арсенала» – нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Россия сыграет 3 сентября с Сербией, 6 сентября – с Венгрией.