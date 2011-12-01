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    Фомин и Соболев вызваны в сборную Россию вместо Головина и Луценко

    Главный тренер сборной России нашел замены травмированным полузащитнику Александру Головину и форварду Евгению Луценко.

    На матчи Лиги наций вместо игрока «Монако» в сборную вызван полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, вместо форварда «Арсенала» – нападающий «Спартака» Александр Соболев.

    Россия сыграет 3 сентября с Сербией, 6 сентября – с Венгрией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      adverieacrocup 8 минут назад

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      Рейтинг: +868

      vmonomah17 9 минут назад

      И что за спектакль был с Соболевым?

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      Рейтинг: +398

      Фанат Рубина 31 минуту назад

      Все Болеем за Братьев Сербов..

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      Рейтинг: +2750

      mutabor0992 49 минут назад

      Чабан врубил заднюю...

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      Рейтинг: +1732

      Александ1982 51 минуту назад

      мужикам удачи!!! будем ждать победы!!

      1
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      Рейтинг: +422

      Medved2468 58 минут назад

      Ооо, видимо Дзюба дал добро! Разрешил, так сказать.

      2
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      Рейтинг: +30

      Маккаби 1 час назад

      А Дзюба не против? Черчесов рискует.

      2
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      Рейтинг: +868

      vmonomah17 > Маккаби 8 минут назад

      Не знаю про Соболева, но про Азмуна Дзюба точно не против)))

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      Рейтинг: +108

      -fant- 1 час назад

      Да неужели... Глядя на форму и игру деревянного похоже и у усатого стали нервишки сдавать )

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      Рейтинг: +1313

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Да **** Соболев, Дзюбан такие два матча провел, лучший был на поле, все равно в старте выйдет. Пешком ходить будет, вверх у сербов хрен выиграет, зато все его любят за Голы Сан Морино...

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