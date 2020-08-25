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  • Луценко, Мостовой, Смолов – в составе сборной России на матчи Лиги наций

Луценко, Мостовой, Смолов – в составе сборной России на матчи Лиги наций

25 августа 2020, 14:20
29

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой из «Зенита» и Евгений Луценко из «Арсенала».

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер, Сергей Петров («Краснодар»), Егор Сорокин («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия Луценко Евгений Мостовой Андрей
Комментарии (29)
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fadda
1598355376
За какие заслуги туда постоянно тащат Джанаева, кроме того, что он тоже осетин как и Черчесов?) Лучше бы молодых Сафонова и Максименко подтягивал!
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oyabun
1598355479
Это что наши лучшие вратари на данный момент? Беленов, Дюпин сейчас получше будут. Бакаев совсем не в форме. Такое ощущение что этот список составлялся пол года назад.
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Евгений Агеев
1598356596
Какой кошмар!!! Зачем они тут: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»)? Роман Нойштедтер (без клуба), Далер Кузяев (без клуба)? Почему нет других вратарей, почему нет Соболева?
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paracetamol
1598356957
Мне кажется, у лысого физрука ума не прибавилось. Кем был, тем и остался!
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САДЫЧОК
1598359396
...Лучше бы не обьявляли такой состав !!! Самое глупое это вратари .Сейчас самые сильные Беленов , Дюпин...
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морозз
1598361202
Дзюба и Кудряшов здесь точно лишние, ну а Джанаев это пик тупости!
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САДЫЧОК
1598362777
Если Дзюбу еще можно назвать футболистом , но бревно-то Оздоев-это не футболист вообще !
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Skull_Boy
1598366007
Джанаев, Нойштедер, Сорокин, Семенов, Бакаев, Жемалитдинов, Мостовой. кузяев, Комличенко и Смолов - е_бать это точно сборная России или сборная долбае_бов России, ну правильно зачем подтягивать Дивеева, Умяров, Об_лякова, Соболева, Кучаева и т.д.
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партизан84
1598366479
сразу видно, что тренер отрабатывает всю зарплату, наверное ему даже еще должны.
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Рубинище
1598366911
Половина сборной не по спортивному принципу сформирована, у многих игровой практики нет-усач в своём репертуаре
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