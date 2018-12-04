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    Луценко, Мостовой, Смолов – в составе сборной России на матчи Лиги наций

    Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой из «Зенита» и Евгений Луценко из «Арсенала».

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер, Сергей Петров («Краснодар»), Егор Сорокин («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев.

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7915

      paracetamol 5 минут назад

      Мне кажется, у лысого физрука ума не прибавилось. Кем был, тем и остался!

      0
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      Рейтинг: +1731

      Евгений Агеев 11 минут назад

      Какой кошмар!!! Зачем они тут:
      Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»)? Роман Нойштедтер (без клуба), Далер Кузяев (без клуба)?

      Почему нет других вратарей, почему нет Соболева?

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      Рейтинг: +7915

      paracetamol > Евгений Агеев 5 минут назад

      Нойштедтер - это предел дурости!

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      Рейтинг: +1301

      Spartak Piter 26 минут назад

      Сбродная на половину

      1
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      Рейтинг: +24032

      oyabun 30 минут назад

      Это что наши лучшие вратари на данный момент? Беленов, Дюпин сейчас получше будут. Бакаев совсем не в форме. Такое ощущение что этот список составлялся пол года назад.

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      Рейтинг: +320

      fadda 32 минуты назад

      За какие заслуги туда постоянно тащат Джанаева, кроме того, что он тоже осетин как и Черчесов?) Лучше бы молодых Сафонова и Максименко подтягивал!

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      Рейтинг: +2174

      Semenycch 44 минуты назад

      Кузяев без клуба. Далеру, наверняка, никто в мире не предложит такого контракта, как Зенит, но парень так хочет уехать за границу, что готов переступить через здравый смысл.

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