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    Главный тренер тульского «Арсенала»: «Луценко пропустит одну-две игры в РПЛ»

    Форвард «Арсенала» Евгений Луценко, вероятнее всего, не примет участие в ближайших матчах РПЛ, рассказал главный тренер клуба Сергей Подпалый.

    «Естественно, это потеря. Он бомбардир и лидер команды. Какой степени тяжести травма будет ясно, когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят.

    Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную. Была возможность, тем более в первый раз. К сожалению, все получилось так. Думаю, Женя сильно расстроился.

    Хорошо, что перерыв – будет возможность подлечиться. Но одну-две игры он пропустит», – сказал тренер.

    • Луценко получил травму вчера в матче с «Химками» и был заменен в конце первого тайма.
    • Ближайшие два матча в РПЛ «Арсенал» сыграет на выезде со «Спартаком» и «Зенитом».

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    Источник: Ютуб-канал «Арсенала»

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