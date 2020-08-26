Главный тренер тульского «Арсенала»: «Луценко пропустит одну-две игры в РПЛ»

Форвард «Арсенала» Евгений Луценко, вероятнее всего, не примет участие в ближайших матчах РПЛ, рассказал главный тренер клуба Сергей Подпалый.

«Естественно, это потеря. Он бомбардир и лидер команды. Какой степени тяжести травма будет ясно, когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят.

Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную. Была возможность, тем более в первый раз. К сожалению, все получилось так. Думаю, Женя сильно расстроился.

Хорошо, что перерыв – будет возможность подлечиться. Но одну-две игры он пропустит», – сказал тренер.