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    Луценко открыл счет в матче против бывшей команды и приблизился к Дзюбе в списке бомбардиров

    В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». В первом тайме счет открыл форвард гостей Евгений Луценко.

    Летом прошлого года он перешел в «Арсенал» как раз из «Динамо». Это 13-й гол футболиста в сезоне РПЛ.

    • Луценко на два гола отстает от лидера списка бомбардиров сезона Артема Дзюбы.
    • Форвард с отрывом лидирует в сезоне лиги по голам головой.
    • В «Арсенале» на неделе случилась тренерская отставка.

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2814

      Томик 6 минут назад

      Отстаёт от Дзюбы, который бьёт пенальти за "Зенит" по две штуки за матч.

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