Луценко открыл счет в матче против бывшей команды и приблизился к Дзюбе в списке бомбардиров

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». В первом тайме счет открыл форвард гостей Евгений Луценко.

Летом прошлого года он перешел в «Арсенал» как раз из «Динамо». Это 13-й гол футболиста в сезоне РПЛ.