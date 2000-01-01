Луценко открыл счет в матче против бывшей команды и приблизился к Дзюбе в списке бомбардиров

Отстаёт от Дзюбы, который бьёт пенальти за "Зенит" по две штуки за матч.
В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». В первом тайме счет открыл форвард гостей Евгений Луценко.
Летом прошлого года он перешел в «Арсенал» как раз из «Динамо». Это 13-й гол футболиста в сезоне РПЛ.
- Луценко на два гола отстает от лидера списка бомбардиров сезона Артема Дзюбы.
- Форвард с отрывом лидирует в сезоне лиги по голам головой.
- В «Арсенале» на неделе случилась тренерская отставка.