Луценко забил за сезон РПЛ восемь голов головой. Это рекорд

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил мяч в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Это восьмой гол футболиста в сезоне чемпионата России головой, что является рекордом.
Предыдущим лучшим показателем было семь голов за сезон головой (последним его в сезоне-2015/16 установил Артем Дзюба).
Из восьми своих голов головой в сезоне Луценко только один забил после стандартного положения, напоминает Александр Дорский.
- Всего Луценко за сезон РПЛ забил 11 голов – это его личный рекорд.
- Кроме Луценко, никто в сезоне РПЛ не забил больше трех голов головой.
- «Арсенал» в таблице идет девятым.
Источник: телеграм-канал Александра Дорского