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    Луценко забил за сезон РПЛ восемь голов головой. Это рекорд

    Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил мяч в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Это восьмой гол футболиста в сезоне чемпионата России головой, что является рекордом.

    Предыдущим лучшим показателем было семь голов за сезон головой (последним его в сезоне-2015/16 установил Артем Дзюба).

    Из восьми своих голов головой в сезоне Луценко только один забил после стандартного положения, напоминает Александр Дорский.

    • Всего Луценко за сезон РПЛ забил 11 голов – это его личный рекорд.
    • Кроме Луценко, никто в сезоне РПЛ не забил больше трех голов головой.
    • «Арсенал» в таблице идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Александра Дорского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Kurt Angel 36 минут назад

      Вагнер очень любил головой забивать ))

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