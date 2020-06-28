Луценко забил за сезон РПЛ восемь голов головой. Это рекорд

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил мяч в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Это восьмой гол футболиста в сезоне чемпионата России головой, что является рекордом.

Предыдущим лучшим показателем было семь голов за сезон головой (последним его в сезоне-2015/16 установил Артем Дзюба).

Из восьми своих голов головой в сезоне Луценко только один забил после стандартного положения, напоминает Александр Дорский.