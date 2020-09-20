Луценко вновь травмировался. Его заменили в матче с «Сочи»

В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи». На 37-й минуте из-за травмы заменили форварда туляков Евгения Луценко. Вместо него вышел Валерий Громыко.
Луценко держался за левое бедро. Аналогичную травму он получил в августе и пропустил месяц, из-за чего не попал в сборную России.
- В прошлом сезоне РПЛ 33-летний форвард забил 15 голов, сделал три результативные передачи.
- В этом сезоне чемпионата России у Луценко шесть матчей, гол и результативный пас.
- «Арсенал» в случае победы покинет зону переходных матчей.
Источник: Бомбардир.ру