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    Луценко вновь травмировался. Его заменили в матче с «Сочи»

    В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи». На 37-й минуте из-за травмы заменили форварда туляков Евгения Луценко. Вместо него вышел Валерий Громыко.

    Луценко держался за левое бедро. Аналогичную травму он получил в августе и пропустил месяц, из-за чего не попал в сборную России.

    • В прошлом сезоне РПЛ 33-летний форвард забил 15 голов, сделал три результативные передачи.
    • В этом сезоне чемпионата России у Луценко шесть матчей, гол и результативный пас.
    • «Арсенал» в случае победы покинет зону переходных матчей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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