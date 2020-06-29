РПЛ показала семь лучших голов 24-го тура

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала ролик с лучшими голами по итогам 24-го тура.
В подборку попали семь забитых мячей, авторами которых стали игроки семи разных команд.
Это Никита Бурмистров («Сочи»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Михаил Костюков («Тамбов») и Эрик Бикфалви («Урал»).
Миранчук, Бикфалви, Ионов и другие!Смотрим лучшие голы тура #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Axmot8iju9— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 29, 2020