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    Бальбуэна, Макаров, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Арсеналом»; Смольников, Хлусевич, Луценко выйдут у туляков

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулeв, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Будачeв, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Захарян, Игбун, Н'Жи, Гладышев.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко.

    Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Степанов, Бьeрнстрeм, Камболов, Ткачeв, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Марков, Тудоре.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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