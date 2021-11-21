Бальбуэна, Макаров, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Арсеналом»; Смольников, Хлусевич, Луценко выйдут у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулeв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачeв, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Захарян, Игбун, Н'Жи, Гладышев.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко.

Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Степанов, Бьeрнстрeм, Камболов, Ткачeв, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Марков, Тудоре.