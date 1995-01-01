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    Агент Маньяков: «Луценко хотят практически все топы»

    Агент Александр Маньяков рассказал об интересе топ-клубов РПЛ к форварду тульского «Арсенала» Евгению Луценко.

    «Луценко хотят практически все. Евгений, несмотря на возраст, относится к себе очень профессионально. Сами понимаете, что второй лучший бомбардир РПЛ (а если считать голы с игры — первый) обязательно получит классные предложения в конце сезона. Кто-то скажет, что ему 33 года. Ну и что? Два года он легко отыграет на высоком уровне, я уверен.

    Луценко — очень здравомыслящий парень. Он понимает, что в топ-клубе место в основе ему не гарантируют, но ежедневно доказывать и демонстрировать результат он будет. А если не получится, то устраивать скандалы Евгений не будет. Все знают, чего от него ждать в разных ситуациях. Поэтому почти все топы хотят пригласить Евгения. Он понятен, профессионален и не токсичен», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

    • В этом сезоне РПЛ Луценко забил 15 голов в 27 матчах.

    Источник: телеграм-канал Александра Маньякова

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +40385

      portero 50 минут назад

      какой спелый игрок! налетай, покупай!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2172

      Бухбух 55 минут назад

      Луценко только в этом сезоне прорвало. Не факт, что в следующем последует продолжение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6547

      paracetamol 1 час назад

      Пусть топы купят, а я прибыль получу, личную. Подумал Маньяков про себя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Ollegator 1 час назад

      С фамилией агенту надо что-то делать...

      0
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