Агент Маньяков: «Луценко хотят практически все топы»

Агент Александр Маньяков рассказал об интересе топ-клубов РПЛ к форварду тульского «Арсенала» Евгению Луценко.

«Луценко хотят практически все. Евгений, несмотря на возраст, относится к себе очень профессионально. Сами понимаете, что второй лучший бомбардир РПЛ (а если считать голы с игры — первый) обязательно получит классные предложения в конце сезона. Кто-то скажет, что ему 33 года. Ну и что? Два года он легко отыграет на высоком уровне, я уверен.

Луценко — очень здравомыслящий парень. Он понимает, что в топ-клубе место в основе ему не гарантируют, но ежедневно доказывать и демонстрировать результат он будет. А если не получится, то устраивать скандалы Евгений не будет. Все знают, чего от него ждать в разных ситуациях. Поэтому почти все топы хотят пригласить Евгения. Он понятен, профессионален и не токсичен», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.