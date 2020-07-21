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Агент Маньяков: «Луценко хотят практически все топы»

21 июля 2020, 14:52
6

Агент Александр Маньяков рассказал об интересе топ-клубов РПЛ к форварду тульского «Арсенала» Евгению Луценко.

«Луценко хотят практически все. Евгений, несмотря на возраст, относится к себе очень профессионально. Сами понимаете, что второй лучший бомбардир РПЛ (а если считать голы с игры — первый) обязательно получит классные предложения в конце сезона. Кто-то скажет, что ему 33 года. Ну и что? Два года он легко отыграет на высоком уровне, я уверен.

Луценко — очень здравомыслящий парень. Он понимает, что в топ-клубе место в основе ему не гарантируют, но ежедневно доказывать и демонстрировать результат он будет. А если не получится, то устраивать скандалы Евгений не будет. Все знают, чего от него ждать в разных ситуациях. Поэтому почти все топы хотят пригласить Евгения. Он понятен, профессионален и не токсичен», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

  • В этом сезоне РПЛ Луценко забил 15 голов в 27 матчах.

Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Арсенал Луценко Евгений
Комментарии (6)
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Ollegator
1595334530
С фамилией агенту надо что-то делать...
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paracetamol
1595336775
Пусть топы купят, а я прибыль получу, личную. Подумал Маньяков про себя.
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Бухбух
1595337829
Луценко только в этом сезоне прорвало. Не факт, что в следующем последует продолжение.
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portero
1595338123
какой спелый игрок! налетай, покупай!!!!!
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zigbert
1595356812
Этот сезон в карьере Луценко самый лучший. Для агента хороший повод дать ему рекламу.
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Hektor 84
1595371236
Агенту явно надо сменить фамилию
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