Бывший игрок «Динамо» назвал сумму, которую заработал за сезон в ФНЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал сколько заработал за сезон в команде в сезоне-2016/17, когда она выиграла турнир в ФНЛ. Он пришел в стан бело-голубых из «Мордовии» по окончании сезона-2015/16, когда клуб из Саранска вылетел из РПЛ вместе с динамовцами.

«Свой последний сезон в «Мордовии» я провел очень хорошо – забил десять голов. Был на пике в плане физической формы и понимания игры. Все лето сидел и ждал предложения от топов. Тогда писали, что меня хочет «Спартак». Надеялся, что правда. В итоге в меня никто не поверил. Звали клубы, которые спаслись от вылета либо которые только вышли в РПЛ. Предложение от «Динамо» было лучшим – со всеми премиальными выходило где-то 700 тысяч евро за сезон. Плюс контракт давали на три года, то есть у меня была уверенность: когда команда поднимется в РПЛ, я в ней останусь», – сказал Луценко.

Форвард провел в составе «Динамо» три сезона.

За это время он сыграл за бело-голубых 86 матчей и забил 15 голов.

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